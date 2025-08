Thời sự Lâm Đồng Công an Lâm Đồng tăng cường sức mạnh cơ sở với chương trình “Tôi làm Công an xã” Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai chương trình “Tôi làm Công an xã”, đưa hàng trăm cán bộ về địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa động viên các đơn vị tại lễ ra quân

Ngày 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức triển khai chương trình đặc biệt “Tôi làm Công an xã” với việc bố trí 370 cán bộ, chiến sĩ về Công an các xã trên địa bàn tỉnh. Song song đó, lực lượng Công an tỉnh cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025 nhằm góp phần mang ánh sáng tri thức đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyết tâm xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại Chương trình.

Các chiến sĩ tăng cường về xã dự lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Lâm Đồng sáng 1/8

Chương trình “Tôi làm Công an xã” là một trong những sáng kiến kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai sau 1 tháng chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động nhằm tăng cường lực lượng công an chính quy tại các xã, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Sắp xếp quân tư trang sẵn sàng về cơ sở

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, những cán bộ từ các phòng nghiệp vụ, phòng chức năng thuộc Công an tỉnh được bố trí về xã lần này đều là những cán bộ nổi trội, có kinh nghiệm, năng lực và trình độ khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của công tác tại cơ sở và triển khai, hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trên môi trường internet.

Các chiến sĩ lên xe đi về các xã

Ngoài ra, đối với một số địa bàn có tính chất đặc thù riêng như vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, trình độ dân trí còn hạn chế, hoạt động giao thương, du lịch phát triển… các phòng nghiệp vụ như: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát ma túy, An ninh đối nội, An ninh đối ngoại và Cảnh sát giao thông… cũng bố trí cán bộ, chiến sỹ có chuyên môn cao về cơ sở để hướng dẫn lực lượng Công an xã các quy trình, thủ tục trong công tác chuyên môn.

Các chiến sĩ háo hức trước hành trình mới

Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng sẵn sàng tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025 hướng tới việc “xóa mù chữ công nghệ” và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, trang bị các kiến thức phòng ngừa các loại tội phạm, các hành lừa đảo trên không gian mạng cũng như những âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Cùng với sự tham gia phối hợp giúp sức của các ban, ngành, đoàn thể tại chính quyền cấp xã, sự kết hợp giữa chương trình “Tôi làm Công an xã” và phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025 hứa nhẹn tạo nên một làn gió mới trong công tác xây dựng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Để mỗi Công an xã thực sự là pháo đài kiên cố trên trận tuyến đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự của Công an tỉnh Lâm Đồng vào sáng 1/8/2025, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao chương trình “Tôi làm Công an xã”. Đồng chí cho rằng đây là hoạt động rất ý nghĩa, trước hết là tăng cường, hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, đồng thời qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí Công an cấp tỉnh “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, để hình dung, trải nghiệm được thực tiễn công tác.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất nước, địa bàn chia cắt, để làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, nắm chắc địa bàn, nắm chắc tình hình, trên cơ sở đó kịp thời, khẩn trương tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để có những giải quyết ngay những “điểm nóng” có thể xảy ra.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh xuất quân, diễu hành

Đồng thời tập trung hỗ trợ chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã, với chương trình “Tôi làm Công an xã”, đây là chương trình gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Lực lượng Công an cần phối hợp với lãnh đạo xã, phường, đặc khu làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chính điều này là nền tảng vững chắc cho an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Chương trình “Tôi làm Công an xã” là một trong những điểm nhấn trong không khí thi đua sôi nổi ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.