An ninh trật tự Công an Lâm Đồng thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Ngày 10/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu, đồng thời khai giảng khóa huấn luyện năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Công an tỉnh và kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại phường Phú Thủy và Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh ở phường Nam Gia Nghĩa. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu

Theo quyết định được công bố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tỉnh Lâm Đồng được thành lập với lực lượng cán bộ, chiến sĩ tuyển chọn từ các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường, đặc khu, đồn công an. Trung đoàn được tổ chức theo mô hình tinh gọn, thống nhất chỉ huy, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu độc lập hoặc phối hợp thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Các chiến sĩ sẵn sàng bước vào khóa huấn luyện

Ngay sau lễ công bố, Công an tỉnh khai giảng khóa huấn luyện tập trung kéo dài 25 ngày. Nội dung huấn luyện gồm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ; kỹ thuật, chiến thuật quân sự, võ thuật Công an nhân dân; kỹ năng tác chiến, xử lý các tình huống chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, đồng thời huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khóa huấn luyện được tổ chức tại 3 khu vực trên địa bàn Đà Lạt và vùng lân cận.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Dũng yêu cầu công tác huấn luyện phải bảo đảm kỷ luật, hiệu quả, bám sát thực tiễn, lấy yêu cầu nhiệm vụ làm cơ sở xây dựng nội dung huấn luyện. Đồng thời, các đơn vị cần thực hiện tốt công tác hậu cần, chế độ, chính sách để cán bộ, chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chiến sĩ CSCĐ dự bị luyện tập chiến đấu

Theo kế hoạch, sau khóa huấn luyện, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ tham gia các đợt diễn tập phương án cấp tỉnh, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.