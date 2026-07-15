Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng thanh tra chuyên đề về xuất nhập cảnh và phòng, chống khủng bố Sáng 15/7, Thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; phòng, chống khủng bố; bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ”.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định thanh tra

Theo quyết định thanh tra, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, đoàn thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại 27 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, cư trú; phòng, chống khủng bố; bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự và phát biểu Đại tá Trần Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng nhằm đánh giá đúng thực trạng thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ Công an trong công tác nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú; phòng, chống khủng bố; bảo vệ công trình, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia đối với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra thuộc quyền quản lý.

Từ đó, tăng cường vai trò quản lý, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành pháp luật liên quan; kịp thời phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dự hội nghị

Để cuộc thanh tra được tiến hành theo đúng tiến độ, đạt hiệu quả, chất lượng và yêu cầu đề ra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được thanh tra nghiêm túc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo, phân công cán bộ, bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đối với đoàn thanh tra, Đại tá Trần Văn Mười yêu cầu các thành viên chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, khách quan, chính xác; không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh được thanh tra; phát huy trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.