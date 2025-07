Pháp luật Công an Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô đầu tiên sau sáp nhập tỉnh Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A và A1 lần đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh cho 1.024 thí sinh trên địa bàn các phường thuộc TP Đà Lạt cũ.

Đông đảo thí sinh đã có mặt tham gia buổi khai mạc sát hạch lái xe mô tô

Trong 2 ngày 18 và 19/7/2025, tại Trung tâm Đào tạo lái xe - Trường Cao Đẳng Đà Lạt và Công ty cổ phần Thiên Đức, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 2 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A và A1 cho 1.024 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũ đã hoàn thành xong khóa học.

Các thí sinh tham gia sát hạch thực hiện 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Đối với phần thi lý thuyết, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe.

Thí sinh tham gia phần thi thực hành lái xe mô tô hạng A Tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc Đà Lạt

Trong thời gian 19 phút, các thí sinh thi hạng A phải trả lời đạt 23/25 điểm trở lên (có 1 câu điểm liệt), hạng A1 đạt từ 21/25 điểm. Phần thi thực hành các thí sinh phải điều khiển xe mô tô qua 4 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề, thí sinh phải đạt từ 80/100 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

Kết quả thi của các thí sinh được chấm điểm trực tiếp trên thiết bị thiết bị chấm điểm tự động, công khai minh bạch, khách quan. Theo ghi nhận, trong 2 ngày sát hạch đã diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các thí sinh thi đạt yêu cầu lên đến 80%.

Thí sinh ký nhận hoàn thành phần thi thực hành trên sa hình

Theo Thượng tá Trần Hạnh Dung, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng từ nay cho đến ngày 30/7, Phòng CSGT sẽ thành lập thêm 5 hội đồng sát hạch, 20 kỳ sát hạch cho khoảng 15.000 đến 16.000 thí sinh.

Các thí sinh tham gia thi phần thi thực hành trên sa hình

Lịch tổ chức sát hạch sẽ được thông báo cụ thể cho học viên và các cơ sở chủ động phối hợp triển khai. Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, trường dạy nghề và trung tâm sát hạch, nhanh chóng triển khai bảo đảm tổ chức các kỳ thi đúng tiến độ, đúng quy trình và tuân thủ quy định pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm rõ lịch thi, chủ động tham gia sát hạch nghiêm túc, hiệu quả đạt yêu cầu đề ra.

“Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm các hồ sơ đã hoàn thành không để tồn đọng kéo dài trong công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho Nhân dân trước ngày 30/7 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh” - Thượng tá Trần Hạnh Dung, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.