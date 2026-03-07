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    Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 5 tỷ đồng

    Nguyễn Luân 03/07/2026 15:38

    Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây cá độ trên mạng với số tiền lớn.

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    Các đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, Đào Thành Trung (Ảnh: CA)

    Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web bong88ag.com. Đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ theo nhiều cấp, có sự tham gia của các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

    Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh An Giang và TP. Hồ Chí Minh.

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    Các đối tượng Trần Trung Thắng và Bùi Vinh Quang (Ảnh: CA)

    Đến ngày 29/6, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1981, thường trú tại tỉnh An Giang); Bùi Vinh Quang (SN 1983), Đào Thành Trung (SN 1987), cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng; Trần Trung Thắng (SN 1994, thường trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) và Lê Hoàn Vũ (SN 1984, thường trú tại TP. Hồ Chí Minh).

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    Đối tượng Lê Hoàn Vũ (Ảnh: CA)

    Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản Master của một đối tượng chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi tham gia cá cược bóng đá trực tuyến.

    Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng khoảng 5 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

    Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức; đồng thời đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra nguồn gốc tài sản cầm cố, không nhận tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản liên quan đến hoạt động cá độ.

    Nguyễn Luân Nguyễn Luân

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        Công an Lâm Đồng triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch khoảng 5 tỷ đồng
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