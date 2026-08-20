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    Công an Lâm Đồng truy nã đối tượng môi giới mại dâm

    Nguyễn Luân - Hoàng Long 20/08/2026 11:21

    Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy nã Nguyễn Minh Thắng (SN 1994, trú tại khu phố 3, phường Bình Thuận) về hành vi môi giới mại dâm.

    truy nã đối tượng môi giới mại dâm
    Đối tượng Nguyễn Minh Thắng

    Theo tài liệu điều tra, ngày 25/2/2025, Nguyễn Minh Thắng cùng Lê Trường Vũ (SN 1990), trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đã môi giới cho 3 cặp nam, nữ mua, bán dâm tại nhà nghỉ T.L. thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

    Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trường Vũ và Nguyễn Minh Thắng về tội môi giới mại dâm.

    Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Minh Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thắng.

    truy nã đối tượng môi giới mại dâm2
    Quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thắng

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng Nguyễn Minh Thắng kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc liên hệ Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, số 117 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0397.376.455 để phối hợp bắt giữ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Nguyễn Luân - Hoàng Long Nguyễn Luân - Hoàng Long

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      Pháp luật
      Công an Lâm Đồng truy nã đối tượng môi giới mại dâm
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