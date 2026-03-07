Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú Sau 9 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Bá Kiên đã ra đầu thú và bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Bá Kiên

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Bá Kiên (SN 1993, thường trú xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng), đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 01/QĐTN ngày 8/1/2018 về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, ngày 6/10/2017, Kiên cùng Nguyễn Bá Sang (SN 1996, TP Hải Phòng) và Nguyễn Công Trường (SN 1999, TP Đồng Nai) đã sử dụng hung khí tham gia đánh nhau, gây hậu quả chết người tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi gây án, Sang và Trường ra đầu thú và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Kiên bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lực lượng công an đã ra quyết định truy nã, đồng thời tập trung xác minh, truy bắt.

Trong 9 năm lẩn trốn, Nguyễn Bá Kiên nhiều lần thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đầu tháng 6/2026, qua công tác xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng đang có mặt tại TP Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp vận động gia đình, người thân thuyết phục Kiên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 25/6/2026, Kiên đã đến trình diện tại cơ quan công an và bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Làm việc với cơ quan điều tra, Kiên thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.