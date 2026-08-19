An ninh trật tự Công an Lâm Đồng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân Từ những năm tháng bám đất, bám dân trong chiến tranh đến ứng dụng công nghệ, Công an Lâm Đồng luôn đổi mới, giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng phát huy truyền thống, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng hoa động viên các đơn vị tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT)

Bám đất, giữ bình yên

81 năm qua, kể từ ngày 19/8/1945, yêu cầu bảo vệ ANTT luôn thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng sự gắn bó với địa bàn và Nhân dân vẫn là điểm tựa trong công tác công an. Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, qua hai cuộc kháng chiến, cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng bám địa bàn, xây dựng cơ sở, bảo vệ giao liên, góp phần giữ vững phong trào cách mạng trên vùng đất Nam Tây Nguyên nhiều gian khó.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (người mặc áo khoác, bên trái) làm việc với Ban Chuyên án F101 tại Đà Lạt. Ảnh tư liệu

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ bảo vệ ANTT tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Nổi lên là hoạt động của tổ chức phản động FULRO. Từ năm 1976, tổ chức này củng cố lực lượng, xây dựng các cơ sở, sào huyệt ở vùng rừng núi Tây Nguyên.

Công an Lâm Đồng phối hợp với công an các tỉnh Tây Nguyên bền bỉ đấu tranh, bám nắm địa bàn trong suốt 17 năm, từng bước làm tan rã tổ chức FULRO... Qua các thời kỳ, chiến công của lực lượng Công an Lâm Đồng được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu là 2 Huân chương Hồ Chí Minh được trao tặng vào các năm 1985 và 2010.

Từ cao nguyên đến biển

Năm 2025, việc sắp xếp tổ chức theo địa giới hành chính mở ra một chặng đường mới đối với Công an Lâm Đồng. Cùng với sắp xếp, bố trí lực lượng, Công an tỉnh phải duy trì công tác, không để gián đoạn công tác bảo đảm ANTT, đồng thời thích ứng với không gian quản lý rộng hơn và những đặc điểm khác nhau của từng địa bàn.

Điều quan trọng không chỉ là tổ chức lại lực lượng, mà còn kết nối địa bàn, thống nhất cách làm, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở.

Công an Lâm Đồng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT

Địa bàn rộng, đa dạng về điều kiện tự nhiên, dân cư và hoạt động kinh tế đòi hỏi lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Từ miền núi, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc đến biển đảo, yêu cầu bảo đảm ANTT đặt ra khác nhau. Tại khu vực biển, công tác quản lý tàu cá được tăng cường; đến cuối tháng 10/2025, toàn tỉnh có hơn 6.600 tàu cá đủ điều kiện ra khơi. Phạm vi công tác vì thế không chỉ rộng về không gian mà còn đa dạng về lĩnh vực, từ địa bàn dân cư đến sản xuất, kinh doanh, giao thông, kinh tế biển.

Công an Lâm Đồng hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục ngay tại cơ sở

Cùng với đó, các chương trình “Tôi làm Công an xã”, “Bình dân học vụ số” và Đề án 06 tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, tiện ích số; đồng thời giúp lực lượng nắm tình hình, giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Lực lượng công an sử dụng xuồng cao su cứu người trong đêm tại vùng lũ xã Hiệp Thạnh

Gần dân, phục vụ phát triển

Sự gần dân được thể hiện trước hết ở những việc làm thiết thực. Trong phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an tỉnh đã xây dựng, bàn giao 1.092 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng Chiến dịch Quang Trung, lực lượng công an đảm nhận 27/40 căn nhà, góp phần giúp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng công an đã cứu 560 người, di dời hơn 2.000 hộ dân đến nơi an toàn trong các tình huống thiên tai, tai nạn. Giữ bình yên vì thế không chỉ là đấu tranh với tội phạm, mà còn là có mặt khi người dân gặp khó khăn, nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Từ cơ sở, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngày càng gắn chặt với yêu cầu phát triển. Phát biểu tại Hội nghị Công an tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phải luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng đồng thời phải gắn kết và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế của địa phương”.

Từ yêu cầu đó, Công an Lâm Đồng tham gia bảo đảm ANTT, an toàn cho các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp trong công tác đấu thầu, đấu giá, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Công tác công an vì thế góp phần giữ môi trường an toàn, ổn định để người dân yên tâm sản xuất, doanh nghiệp đầu tư, các dự án triển khai thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trên không gian từ cao nguyên đến biển, lực lượng công an đang từng bước kết nối địa bàn, thống nhất cách làm, đồng thời phát huy thế mạnh từng nơi. Truyền thống bám dân, sát cơ sở tiếp tục được phát huy bằng khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và những cách làm thiết thực, góp phần giữ vững bình yên, phục vụ Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh phát triển.