Chính trị Công an Lâm Đồng - “Vượt khó, bứt phá”, khẳng định vị thế nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những thành tích xuất sắc trên nhiều mặt công tác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 (tháng 7/2024)

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

Một trong những dấu ấn đậm nét nhiệm kỳ 2020 - 2025 là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có hơn 1.000 văn bản quan trọng được ban hành nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; về phát triển dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến; quy trình xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự…

Đặc biệt, trong thời điểm căng thẳng về đại dịch Covid-19, lực lượng Công an Lâm Đồng thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu, vừa tham mưu chống dịch vừa đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép của Đảng và Chính phủ. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) được triển khai bài bản, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có yếu tố xâm phạm ANQG; trong đó, đã khởi tố 11 vụ, 12 bị can, bóc gỡ hơn 100 đối tượng liên quan các tổ chức phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Lực lượng Công an tỉnh nắm chắc tình hình, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lôi kéo, tụ tập đông người, không để hình thành “điểm nóng”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, lực lượng Công an Lâm Đồng đã phát hiện gần 15.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng luôn đạt trên 96%. Hơn 7.300 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy bị bắt giữ; hàng trăm vụ việc vi phạm kinh tế, môi trường, tham nhũng được phát hiện, xử lý.

Trên không gian mạng, lực lượng Công an Lâm Đồng đã chủ động đấu tranh với hàng trăm mục tiêu phát tán thông tin xấu độc, điều tra, xử lý hàng trăm hội nhóm có dấu hiệu vi phạm ANQG. Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng công an đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch lớn, tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả.

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ là việc phát triển và duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hàng trăm mô hình tự quản về an ninh trật tự được xây dựng và hoạt động hiệu quả tại cơ sở, thu hút hàng vạn người dân tham gia. Các tổ chức quần chúng được củng cố, phát huy vai trò tích cực trong tuyên truyền, hòa giải, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa được tổ chức thường xuyên, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ động trong chuyển đổi số

Công an Lâm Đồng đã chủ động, tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Công an tỉnh đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị bảo mật đường truyền; trang bị phương tiện phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, nhất là triển khai Đề án 06 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Toàn lực lượng đã chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý thủ công sang điện tử; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, từng bước xây dựng dữ liệu điện tử dùng chung, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyển dần sang môi trường số. Tỷ lệ thủ tục hành chính toàn trình và một phần đạt trên 76,95%; dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06 đạt 95,56%.

Về dữ liệu dân cư, đã thu nhận trên 3,5 triệu hồ sơ căn cước công dân, hơn 2,1 triệu tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, phối hợp làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân cư với bảo hiểm, thuế, hộ tịch… Hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia trở thành hạ tầng quan trọng phục vụ cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Lực lượng công an đã chủ động tiếp nhận và triển khai 5 nhóm nhiệm vụ mới chuyển giao khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền 2 cấp, không để gián đoạn mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả nhờ mô hình tổ chức chuyên sâu, linh hoạt…

Đồng chí Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh

Đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành, phê duyệt đề án và chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đồng thời, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện 25/28 đề án thành phần.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện then chốt, xuyên suốt nhiệm kỳ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức xét duyệt kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được thực hiện một cách dân chủ, theo đúng quy định Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ đã ban hành quyết định kết nạp cho 448 đảng viên mới.

Với những kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ qua, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an Lâm Đồng đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng. Tiêu biểu, Công an tỉnh Lâm Đồng có 5 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 4 tập thể, 74 cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 32 cá nhân. Những huân chương chiến công, huân chương bảo vệ Tổ quốc, bằng khen và cờ thi đua được trao tặng là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của từng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng trong mọi hoàn cảnh, điều kiện.