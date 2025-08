Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng xử lý tài xế xe tải vượt ẩu trên Quốc lộ 20 Camera hành trình của xe đối diện ghi lại hình ảnh xe tải do tài xế H. điều khiển đã vượt nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phía trước ngay đoạn đường không được vượt trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng).

Tài xế điều khiển xe tải vượt ẩu trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng)

Chiều 4/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Hồ Văn Ngọc H. (29 tuổi, trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) về lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 4 phút ngày 31/7, tài xế H. điều khiển xe ô tô tải biển số: 54Y-1186 lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Lâm Đồng. Khi đi qua Km 94, Quốc lộ 20 (thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) đã có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt. Rất may hành vi điều khiển xe vượt ẩu của tài xế H. không gây ra tai nạn đáng tiếc.

Hình ảnh xe tải do tài xế H. điều khiển bất chấp nguy hiểm vượt ẩu trên Quốc lộ 20

Sự việc đã được camera hành trình của một phương tiện đi ngược chiều ghi lại và gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an). Vụ việc nhanh chóng được chuyển đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, xử lý.

Sau thời gian xác minh, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi đã mời tài xế H. lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi nói trên. Đồng thời, yêu cầu tài xế H. ký cam kết, không tái phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.

Theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm: “vượt xe trong những trường hợp không được vượt”. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung trừ 2 điểm trong giấy phép lái xe.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được những phản ánh, ý kiến, đóng góp về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ để có căn cứ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; góp phần hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông.