Công an phường Ba Đình thông báo thay đổi địa điểm trụ sở làm việc từ ngày 29/6/2026 Từ ngày 29/6/2026, Công an phường Ba Đình (TP. Hà Nội) chính thức chuyển trụ sở và các bộ phận tiếp dân về địa chỉ số 37 Điện Biên Phủ để phục vụ công tác.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của Công an phường Ba Đình. Đây là hoạt động nhằm sắp xếp lại hạ tầng làm việc, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, công dân được kịp thời và hiệu quả hơn.

Địa chỉ trụ sở mới của Công an phường Ba Đình

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 29/6/2026, Công an phường Ba Đình sẽ chính thức chuyển toàn bộ trụ sở làm việc và các bộ phận chức năng đến địa chỉ mới. Cụ thể, địa điểm tiếp nhận công tác và trực ban hình sự sẽ được đặt tại: Số 37 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Kể từ thời điểm trên, tất cả các hoạt động nghiệp vụ, bộ phận tiếp công dân, trực ban hình sự và các công việc khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường Ba Đình sẽ được thực hiện duy nhất tại địa chỉ nêu trên.

Đảm bảo tính thông suốt trong công tác phục vụ nhân dân

Việc di dời trụ sở đã được chuẩn bị đồng bộ nhằm đảm bảo tính liên tục, không gây gián đoạn trong việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cũng như giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn nắm bắt thông tin để chủ động liên hệ công tác.

Việc công khai địa điểm làm việc mới giúp bảo đảm quyền lợi của người dân, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý an ninh trật tự tại cơ sở. Mọi yêu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức sẽ được cán bộ chiến sĩ tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định pháp luật tại trụ sở mới.