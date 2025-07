Pháp luật - Đời sống Công an phường Bình Thuận quyết liệt đấu tranh với tội phạm Ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã lập tức bắt tay vào công việc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an phường Bình Thuận tuần tra, kiểm soát vào ban đêm.

Phường Bình Thuận là đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Phú Tài, xã Phong Nẫm và xã Hàm Hiệp. Với diện tích hơn 45 km², dân số gần 48.000 người, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về ANTT. Việc nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả là nhiệm vụ cấp bách được đặt ra cho Công an phường ngay từ ngày đầu thành lập.

Xác định rõ yêu cầu đó, Công an phường Bình Thuận đã chủ động triển khai quyết liệt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng thời nhanh chóng xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT phù hợp với đặc điểm địa bàn mới. Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuần tra ban đêm được xem là trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Công an phường đã tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra khép kín tại các khung giờ và địa điểm thường phát sinh tội phạm như: trộm cắp, cướp giật, tụ tập đua xe trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng... Các tổ tuần tra được thành lập với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, Tổ phòng, chống tội phạm và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Các tổ được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, chủ động triển khai lực lượng tại các tuyến đường chính, khu dân cư, địa điểm công cộng và khu vực giáp ranh.

Quá trình tuần tra, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã kịp thời được phát hiện, xử lý. Đêm 3/7, trong quá trình tuần tra khép kín, tổ công tác của Công an phường phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng đang tàng trữ pháo nổ và chất ma túy trái phép. Chỉ vài ngày sau, vào ngày 8/7, Công an phường tiếp tục truy bắt nhanh đối tượng trộm xe máy của người dân chỉ sau 2 giờ gây án. Mới đây, vào ngày 9/7, Công an phường Bình Thuận đã phối hợp với Công an xã Tuyên Quang triệt phá bắt giữ đối tượng Phạm Thị Nỡ (SN 1990, trú tại phường Tiến Thành), là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Trong gần 1 năm, Nỡ đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm, chủ yếu nhằm vào điện thoại, máy tính bảng và tiền mặt. Để bắt giữ đối tượng này, Công an 2 địa phương đã kiên trì mật phục suốt 2 ngày liền tại nơi ở của đối tượng. Điều này cho thấy sự bền bỉ, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.

Không chỉ phát huy hiệu quả trong trấn áp tội phạm, hoạt động tuần tra xuyên đêm còn giúp củng cố niềm tin, tạo cảm giác an toàn cho người dân. Trên địa bàn mới, việc liên tục duy trì sự hiện diện của lực lượng công an tại các điểm nóng, khu vực phức tạp đã góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Bằng sự nỗ lực, tinh thần chủ động bám sát địa bàn và quyết tâm bảo vệ bình yên cho Nhân dân, Công an phường Bình Thuận đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền an ninh cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn.