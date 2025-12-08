Tin mới

    Quốc phòng - An ninh

    Công an phường Đông Gia Nghĩa tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí

    Nguyễn Nam 12/08/2025 17:01

    Ngày 12/8, tại tổ dân phố Đắk Tân, Công an phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; đồng thời thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

    _mg_9966.jpg
    Cán bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại tổ dân phố Đắk Tân

    Tại hội nghị, lực lượng công an đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng kích động, gây mất an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    img_0003.jpg
    Người dân tự giác giao nộp vũ khí thô sơ cho Công an phường Đông Gia Nghĩa tại hội nghị

    Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Giao thông đường bộ; công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa xuất nhập cảnh trái phép; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy và các biện pháp phòng tránh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    img_9990.jpg
    Công an phường Đông Gia Nghĩa trao quà cho người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

    Qua buổi tuyên truyền, Công an phường đã tiếp nhận 11 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao nộp.

    img_9994.jpg
    Công an phường Đông Gia Nghĩa phối hợp Ngân hàng Nam Á Bank trao 30 phần quà hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

    Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 10 phần quà cho các hộ dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 30 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung tay giữ gìn bình yên trên địa bàn.

