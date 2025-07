An ninh trật tự Công an phường La Gi chủ động bảo đảm an ninh trật tự Phường La Gi có diện tích rộng, dân số đông, địa bàn tiếp giáp nhiều khu vực như: cảng cá, chợ dân sinh, khu nhà trọ..., tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng Công an phường La Gi chủ động bảo đảm an ninh trật tự.

Bảo đảm an ninh từ cơ sở

Ngay sau khi địa bàn mới được xác lập, Công an phường La Gi đã tổ chức rà soát toàn diện tình hình ANTT tại từng khu phố, từng địa bàn trọng điểm. Kế hoạch bảo đảm ANTT được xây dựng sát với thực tế, phân tích kỹ các nguy cơ tiềm ẩn và chủ động các phương án xử lý phù hợp. Các tổ công tác gồm cảnh sát trật tự, cảnh sát phòng chống tội phạm, công an khu vực và lực lượng ANTT cơ sở được huy động đầy đủ, phối hợp nhịp nhàng, triển khai sâu sát địa bàn.

Thượng tá Phan Hồ Bắc - Trưởng Công an phường La Gi cho biết, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, triển khai bám sát từng khu dân cư, từng tuyến đường, khu vực giáp ranh, bảo đảm nắm chắc tình hình và xử lý nhanh mọi tình huống từ cơ sở. Từ đầu tháng 7/2025, Công an phường La Gi tăng cường tuần tra đêm, đặc biệt tại các tuyến giao thông chính, khu vực dễ phát sinh tụ tập đông người, vi phạm trật tự công cộng. Công tác kiểm tra hành chính, quản lý cư trú, rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, điểm lưu trú tạm thời được triển khai đồng loạt.

Hình ảnh các tổ công tác rời trụ sở lúc 22 giờ, tỏa đi khắp các ngả đường để kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành quy định pháp luật đã trở nên quen thuộc. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng công an trong đêm không chỉ giúp phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, mà còn tạo cảm giác an tâm, tin tưởng trong Nhân dân. “Có mấy anh đi tuần vậy tụi em làm đêm cảm thấy an tâm lắm”, một người giao hàng chia sẻ.

Gần dân, sát thực tế

Không chỉ dừng lại ở việc tuần tra ngoài đường phố, các tổ công tác còn phối hợp với tổ dân phố đến tận khu nhà trọ, cơ sở lưu trú, điểm kinh doanh nhạy cảm để kiểm tra lưu trú, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ thái độ mềm mỏng, lắng nghe, giải thích cặn kẽ để người dân hiểu và chấp hành. Đặc biệt, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong dân cư, tranh chấp nhỏ phát sinh cũng được xử lý linh hoạt theo hướng mềm hóa, hạn chế đối đầu, kết hợp tuyên truyền, hòa giải và giáo dục. Đó là nét đặc trưng trong công tác dân vận khéo mà lực lượng Công an phường La Gi luôn gìn giữ và phát huy.

Công an phường đã chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn phức tạp như cảng cá, chợ trung tâm, khu dân cư đông công nhân, khu nhà trọ, trường học… Các tụ điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm tra định kỳ. Nhiều đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được đưa vào diện quản lý, theo dõi và răn đe kịp thời. Đồng thời, công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; ngăn ngừa các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, dân chủ để chống phá cũng được triển khai kiên quyết, đúng pháp luật, đúng quy trình.

Đặc biệt, trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, Công an phường La Gi đã triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ, ứng trực nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ các khu vực trọng điểm. Nhờ chủ động từ sớm, phối hợp đồng bộ, đại hội đã diễn ra an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống phức tạp, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại này.

Theo Thượng tá Phan Hồ Bắc, thời gian tới, Công an phường La Gi tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả mô hình tổ tự quản, camera an ninh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng đô thị biển La Gi văn minh, an toàn và phát triển bền vững.