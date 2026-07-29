Pháp luật - Đời sống Công an phường La Gi phát huy sức mạnh lực lượng cơ sở Phát huy vai trò lực lượng cơ sở, Công an phường La Gi (Lâm Đồng) giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Công an phường gặp gỡ người dân nắm bắt tình hình địa bàn

Hiệp đồng lực lượng, chủ động tấn công tội phạm

Thời gian qua, Công an phường La Gi đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm, lấy người dân làm chủ thể trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn đô thị phía Đông Lâm Đồng.

Là địa bàn có diện tích rộng, dân số đông, tập trung nhiều khu dân cư, chợ, cảng cá, cơ sở kinh doanh dịch vụ và các tuyến giao thông quan trọng, phường La Gi luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an phường đã phát huy hiệu quả mô hình phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức tuần tra khép kín, bám sát từng khu dân cư, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Hiện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của phường có 103 thành viên, được bố trí thành nhiều tổ công tác. Mỗi đêm, khoảng 20 thành viên phối hợp cùng lực lượng Công an thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư và những địa bàn trọng điểm.

Sự hiện diện thường xuyên của các lực lượng đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời tạo sự yên tâm cho Nhân dân.

Các trường hợp dương tính với ma túy bị Công an phường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện vào ngày 18/7

Hiệu quả của công tác phối hợp được thể hiện rõ qua nhiều chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng tới mục tiêu xây dựng phường La Gi không có tội phạm và tệ nạn ma túy, vừa qua, Công an phường La Gi đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt kiểm tra một cơ sở kinh doanh theo mô hình quán bar, beer club trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc đối với gần 200 khách và nhân viên. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 15 trường hợp dương tính với chất ma túy; đồng thời bắt quả tang một số đối tượng cất giấu ma túy trong người và tiến hành thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Số tang vật nghi là ma túy được lực lượng Công an phường La Gi phát hiện trong quá trình kiểm tra vào ngày 18/7

Sau vụ việc, Công an phường tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ sàng lọc, xác minh các đối tượng liên quan; đồng thời tăng cường gọi hỏi, răn đe các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, căn hộ cho thuê nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Việc chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ngay từ cơ sở không chỉ góp phần làm sạch địa bàn mà còn tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Chung tay xây dựng đô thị văn minh, an toàn

Song song với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường La Gi xác định xây dựng môi trường đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Những ngày qua, đơn vị đã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phường La Gi tham gia kiểm tra trật tự đô thị

Các tổ công tác trực tiếp nhắc nhở, yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán; vận động người dân ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông.

Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, Công an phường còn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Mới đây, Chi đoàn Công an phường La Gi đã phối hợp với Đoàn phường và Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho gần 80 học sinh, sinh viên tại Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Thông qua các chuyên đề, tình huống thực tế, tiểu phẩm sân khấu hóa và hoạt động giao lưu hỏi đáp, các em học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra vào ban đêm cùng với lực lượng Công an phường La Gi

Thượng tá Phan Hồ Bắc, Trưởng Công an phường La Gi cho biết việc phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là yếu tố quan trọng giúp Công an phường nắm chắc tình hình ngay từ địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

“ Từng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đều là 'cánh tay nối dài' của Công an phường trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Thượng tá Phan Hồ Bắc, Trưởng Công an phường La Gi

Với phương châm gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, cùng sự đồng hành tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và quần chúng Nhân dân, Công an phường La Gi đang từng bước xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.