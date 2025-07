Vì an ninh Tổ quốc Công an phường Lang Biang – Đà Lạt ra quân đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Ngày 23/7, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ phường Lang Biang – Đà Lạt lần thứ I, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sỹ Công an phường Lang Biang - Đà Lạt tham dự lễ ra quân

Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Lang Biang – Đà Lạt được triển khai thực hiện từ ngày 23/7 đến 2/9/2025. Trong đợt ra quân này, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch của Công an các cấp với ý chí và quyết tâm cao nhất, phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền và rõ trách nhiệm”; chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; theo dõi sát sao tình hình dư luận trong Nhân dân và trên không gian mạng.

Từ đó, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự xã hội, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

Công an phường Lang Biang – Đà Lạt diễu hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Ngay sau lễ ra quân, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng dọc một số tuyến đường trung tâm trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ.