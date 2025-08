An ninh trật tự Công an phường Nam Gia Nghĩa ra quân lập lại trật tự đô thị Công an phường Nam Gia Nghĩa đã ra quân lập lại trật tự đô thị nhằm tăng cường kỷ cương, xây dựng hình ảnh địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp, đáng sống.

Người dân tự nguyện tháo dỡ ô, dù đặt dưới lòng đường, cản trở giao thông

Công an phường Nam Gia Nghĩa vừa tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường kỷ cương đô thị, xây dựng hình ảnh địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp, đáng sống.

Với phương châm “Vỉa hè thông thoáng - Đường phố sạch đẹp - Khu dân cư yên bình - Cuộc sống an toàn”, đợt ra quân lần này thể hiện quyết tâm cao của chính quyền địa phương và lực lượng công an phường trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự đô thị và ATGT. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tụ tập buôn bán tự phát, đậu xe sai quy định như: khu vực chợ trung tâm phường, các tuyến phố lớn, các điểm nút giao thông đông đúc.

Công an phường Nam Gia Nghĩa phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân

Các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ xe sai quy định; xử lý tình trạng tụ tập đông người gây mất ANTT; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính mà còn đi kèm với tuyên truyền, nhắc nhở người dân về ý thức chấp hành quy định, góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt, hướng tới hình thành nếp sống đô thị văn minh. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, phần lớn các hộ kinh doanh đã tự giác tháo dỡ mái che, biển hiệu lấn chiếm vỉa hè; tình trạng đậu xe sai quy định giảm rõ rệt; không còn cảnh tụ tập đông người nơi công cộng gây mất trật tự.

Phường Nam Gia Nghĩa quyết tâm xây dựng để trở thành địa phương kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp đáng sống

Một trong những điểm nhấn của đợt cao điểm lần này là sự chủ động của lực lượng công an phường trong việc phối hợp với các tổ dân phố và các lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở để nắm chắc tình hình tại các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao xảy ra mất trật tự đô thị. Công an phường Nam Gia Nghĩa đã kêu gọi người dân trở thành những “tuyên truyền viên tại chỗ”, phát huy vai trò giám sát, phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

“Mỗi người dân là một công dân văn minh - gương mẫu chấp hành quy định” - đó là lời kêu gọi được lực lượng công an gửi tới người dân trong phường. Việc mỗi hộ dân, mỗi chủ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị và ATGT không chỉ giúp chính quyền làm tốt công tác quản lý mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn - văn minh - sạch đẹp.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an phường Nam Gia Nghĩa cho biết, sau đợt ra quân này, lực lượng sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân để giữ vững kết quả đạt được. Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt, mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, lâu dài trong nhận thức và hành vi của người dân. Đây là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa định hướng xây dựng phường Nam Gia Nghĩa trở thành địa phương kiểu mẫu: Xanh - sạch - đẹp - đáng sống; đó cũng là kỳ vọng của hàng ngàn người dân nơi đây về một môi trường sống bình yên, văn minh, nơi mọi người đều chung tay gìn giữ trật tự và nét đẹp đô thị.