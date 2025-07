Pháp luật - Đời sống Công an phường Phan Thiết kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả do gió lốc Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, ngày 21/7, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động trích một phần kinh phí để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do gió lốc sớm ổn định cuộc sống.

Công an phường Phan Thiết trao tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do gió lốc

Trước đó, chiều ngày 20/7, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), trên địa bàn khu phố 7, phường Phan Thiết đã xảy ra một trận gió lốc khiến mái tôn của nhiều căn nhà tại khu vực ven sông bị tốc, gây hư hại nặng. Gió lốc còn làm đứt đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Công an phường Phan Thiết khảo sát thiệt hại của người dân

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã huy động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường, lợp lại mái nhà, di dời đồ đạc. Lực lượng Công an cũng phối hợp với ngành Điện lực xử lý kịp thời sự cố điện, đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Theo thống kê sơ bộ, có 3 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại khoảng 21 triệu đồng, trong đó một hộ bị thiệt hại nặng nề lên tới 15 triệu đồng.

Công an phường Phan Thiết giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng công an địa phương đã nhận được sự ghi nhận và cảm kích của người dân khu vực, thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an nhân dân luôn gần dân, sát dân, sẵn sàng có mặt trong những thời điểm khó khăn nhất.