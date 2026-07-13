Pháp luật Công an Tánh Linh bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chiều 13/7, Công an xã Tánh Linh (Lâm Đồng) thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Xuân Hải và Công an phường Bảo An (Khánh Hòa) bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Mai Thị Yến Ngọc

Cụ thể, chiều 12/7, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Mai Thị Yến Ngọc (SN 1991, thường trú thôn Tân Thành, xã Tánh Linh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một homestay ở tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 12/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Mai Thị Yến Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng này đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, bị can không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan điều tra và bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã Mai Thị Yến Ngọc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 14/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định truy nã đối với Mai Thị Yến Ngọc.

Công an xã Tánh Linh cho biết, thủ đoạn của đối tượng là kêu gọi người khác hùn tiền mua xe ô tô để chở khách du lịch và giả nhân viên mở tour du lịch giá rẻ, sau đó yêu cầu người khác chuyển tiền đặt cọc mua xe, mở tour.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc với người liên quan và chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn trên, bước đầu công an xác định đối tượng đã khiến 2 người “sập bẫy” (1 trường hợp ở xã Nghị Đức, 1 trường hợp ở xã Tánh Linh) với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Tánh Linh đã di lý đối tượng từ Khánh Hòa về Tánh Linh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.