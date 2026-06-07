Công an tỉnh An Giang triệt phá nhiều đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang liên tiếp khởi tố nhiều vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sản xuất hàng giả là máy biến áp, cà phê và túi xách.

Công an tỉnh An Giang đang quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước sự tinh vi của các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ án có quy mô liên tỉnh, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trị giá hơn 1,6 tỷ đồng

Ngày 4/6/2026, lực lượng Công an phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Phú Quốc Factory tại xã Dương Tơ, tỉnh An Giang. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 1,69 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thanh Nguyên (sinh năm 2002, trú tại xã Dương Tơ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, đối với Trần Thị Thanh Nguyên.

Triệt phá đường dây sản xuất máy biến áp giả quy mô lớn

Trước đó, vào tháng 2/2026, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là máy biến áp. Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Tô Hoàng Dũ (sinh năm 1990, trú tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (sinh năm 1979, trú tại TP. Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (sinh năm 1978, trú tại TP. Hồ Chí Minh).

Theo hồ sơ điều tra, nhóm đối tượng này thu mua máy biến áp cũ, hư hỏng rồi phục chế, thay linh kiện và làm giả nhãn mác, tem thông số của nhãn hiệu THIBIDI. Ngày 29/1/2026, các đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hàng giả về tỉnh An Giang tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 137 máy biến áp giả, trị giá tương đương hàng thật ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ và Trương Văn Tiền.

Xử lý cơ sở sản xuất cà phê giả không chứa caffein

Bên cạnh hàng công nghiệp, lực lượng Công an cũng chú trọng kiểm soát các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Ngày 14/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, trú tại xã Phú Hữu, tỉnh An Giang), chủ cơ sở sản xuất cà phê “Văn Quý 7777”.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả. Qua kiểm nghiệm, các mẫu sản phẩm hoàn toàn không phát hiện hàm lượng caffein. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 tấn sản phẩm đã được đưa ra thị trường từ đầu năm 2024.

Bị can Đỗ Văn Quý cùng tang vật bị bắt giữ.

Tăng cường tuyên truyền và kiểm soát thị trường

Công an tỉnh An Giang nhận định, hành vi sản xuất hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Lực lượng Công an toàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm địa bàn và kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.

Lực lượng Công an cở sở tăng cường kiểm tra, kết họp tuyên truyền pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Song song với công tác đấu tranh, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ. Công an tỉnh khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa, không tiếp tay cho các hoạt động tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.