Điển hình, ngày 30/6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 01 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết, video, bình luận sai sự thật về việc người dân vứt vải thiều xuống mương nước do giá thấp, gây tâm lý hoang mang cho người dân trồng vải trên địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh đã xác định, làm rõ chủ tài khoản mạng xã hội trên là N.V.D, sinh năm 1995, trú tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan Công an, N.V.D thừa nhận đã đăng tải nội dung trên mà chưa kiểm chứng thông tin, gây hiểu lầm cho quần chúng nhân dân. Sự việc trên được cơ quan Công an xác minh, làm rõ, người đàn ông trong clip đang chở vải đi bán thì bị ngã xe nên vải bị dập nát, không bán được phải đem bỏ. Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở, N.V.D đã tự giác gỡ bài viết và gửi lời xin lỗi đến bà con nhân dân.

Cơ quan Công an làm việc với N.V.D.

Trước đó, ngày 13/6, T.T.L, sinh năm 1978 ở phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La đã sử dụng tài khoản facebook “N.L” đăng tải video, bình luận xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân khi cho rằng “vải vừa ngâm lạnh vừa ngâm thuốc...vải ngâm hóa chất…”. Vụ việc trên đã được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Sơn La xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng trong việc đăng tải thông tin lên trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.