Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương truy bắt nghi phạm nổ súng khiến một người tử vong Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều tra, truy tìm nam thanh niên mặc áo Grab đã nổ súng sát hại một người đàn ông tại phường Buôn Ma Thuột.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột vào tối 02/07/2026.

Diễn biến vụ nổ súng tại phường Buôn Ma Thuột

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 51 phút ngày 02/07/2026, một vụ giết người đã xảy ra tại khu vực trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân được xác định là ông Hứa Hồng Hải (47 tuổi), trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm trên, khi ông Hải đang ngồi uống nước thì một đối tượng nam giới chưa rõ danh tính, mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab, điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ dừng lại gần đó. Đối tượng này sau đó đi bộ tiếp cận và dùng vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của ông Hải, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân vào lúc 18 giờ 55 phút cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm và các hoạt động điều tra ban đầu.

Hiện trường nơi xảy tra vụ án mạng.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang khẩn trương phối hợp thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời, lực lượng Công an đang rà soát hệ thống camera an ninh và lấy lời khai các nhân chứng để xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng và tổ chức truy bắt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.