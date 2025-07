Ngày 28/7, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công, Quốc Khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 15/9/2025. Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, kiềm giảm tai nạn giao thông, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ: Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông; tăng cường tối đa lực lượng trên tuyến giao thông để hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi, an toàn…

Quang cảnh buổi lễ ra quân cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, kiềm giảm tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chấp hành nghiêm quy trình công tác, giữ đúng lễ tiết tác phong, điều lệnh nội vụ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi thực thi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần xử lý quyết liệt “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 49.338 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Chạy quá tốc độ quy định 16.309 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 6.050 trường hợp; vi phạm về ma túy 95 trường hợp... Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Kết quả, đã phát hiện, bàn giao cho cơ quan thẩm quyền điều tra, xử lý 94 vụ việc vi phạm pháp luật, 146 đối tượng, tạm giữ 132 phương tiện vận chuyển nhiều tang vật như: 108 tấm pin năng lượng mặt trời, 418,5kg pháo, 60 bình ắc quy, 242kg thịt động vật.... Qua đó góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.