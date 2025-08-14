Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh.

Đây là sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình diễn ra cùng khung giờ từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày thứ Bảy 16/8/2025, địa điểm tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đường Trường Chinh, một trong những tuyến đường đi bộ của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” tại Đắk Lắk.

Mỗi tỉnh dự kiến có từ 5.000 đến 6.000 người là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh viên, học sinh, sinh viên các trường đại học đóng chân trên địa bàn và các lớp tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động. Các thành phần tham gia khuyến khích mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng, riêng đối với lực lượng vũ trang mặc trang phục theo từng lực lượng.

Tất cả tham gia lễ chào cờ, hát Quốc ca vào lúc 6 giờ sáng 16/8 theo khung giờ Lễ thượng cờ Quốc gia tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội nhằm tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng, thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước.

Sau đó, đồng loạt tham gia đi bộ với quảng đường khoảng 2km với mục tiêu lan tỏa thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần, đồng thời động viên phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung thông qua Dự án “yêu lắm Việt Nam”-nơi kết nối cảm xúc, lan tỏa hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế, đồng thời khuyến khích người dân trải nghiệm và quảng bá du lịch thông qua hệ thống check-in tại hơn 200 địa danh trên cả nước, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc.

Từ nay đến ngày 16/8/2025, người dân ở Đắk Lắk và cả nước có thể đăng ký tham gia trên cổng thông tin điện tử chính thức: https://www.cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp “Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.