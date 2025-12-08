Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động chính trị-xã hội do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức, có ý nghĩa sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng phát triển và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Theo kế hoạch, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ được tổ chức vào sáng 16/8, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai và các địa phương trên toàn tỉnh.

Dự kiến, hơn 5.000 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân sẽ tham gia hoạt động diễu hành đi bộ hưởng ứng thông điệp "Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Vào chiều 15/8, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng duyệt và kiểm tra công tác tuyên truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đúng 6 giờ sáng 16/8, lễ chào cờ, hát Quốc ca sẽ diễn ra đồng loạt theo khung giờ Lễ thượng cờ quốc gia tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn mà còn nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, sống tích cực trong cộng đồng dân cư, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Thông qua hoạt động đi bộ, các tầng lớp nhân dân sẽ cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh, góp phần giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường. Ban Tổ chức sẽ thông báo số lượng người tham gia, số bước chân đồng hành và các chỉ số tính toán mức độ đóng góp giảm phát thải trong chương trình.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Ngô Cự Vinh, Phó Trưởng Ban thường trực chương trình cho biết: “Chúng tôi xác định đây là hoạt động chính trị-xã hội quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở”.

Ngoài lực lượng công an tỉnh, chương trình còn có sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ (Bộ Công an), các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại cấp xã, phường, công an các địa phương sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân, các cơ quan, đoàn thể tổ chức lễ chào cờ, hát Quốc ca lúc 6 giờ và tổ chức đi bộ từ 6 giờ 30 phút theo các địa điểm trung tâm với lượng người tham gia tối thiểu 300 người/đơn vị. Đồng thời, tổ chức trang trí maquette khẩu hiệu “Cùng Việt Nam tiến bước - Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” tạo điểm nhấn cổ động sinh động tại các điểm tổ chức.

Để thu hút người dân tham gia, Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên fanpage chính thức, phối hợp Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai và các cơ quan truyền thông địa phương. Người dân có thể đăng ký tham gia qua đường link https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn/ trước 10h ngày 15/8. Mỗi người tham gia sẽ được phát vòng đeo tay check-in nhằm ghi nhận số lượng bước chân.