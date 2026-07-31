Thời sự Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Sáng 31/7, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026), đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nay Gia Phú trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Tại buổi gặp, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác định hướng dư luận, tuyên truyền về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đã góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Hai bên cũng trao đổi về những yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh chuyển đổi số và môi trường truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quán triệt Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm công tác chính trị, tư tưởng đi trước một bước; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.