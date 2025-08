Chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng: “Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến” Sau 2 ngày (4 - 5/8) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an về dự và chỉ đạo.

Về phía lãnh đạo tỉnh, dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho Đảng bộ Công an tỉnh

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thuý Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại hội có sự tham dự đông đủ, nghiêm túc của 160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và 124 trưởng công an các xã, phường, đặc khu.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Đại hội

Tại phiên chính thức, các đại biểu đã tập trung tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

160 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội

Các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cụ thể, quyết tâm khắc phục, góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn tới.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Đồng thời, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu đã thống nhất và biểu quyết thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ. Trong đó, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, có đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, chuyên môn hóa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an Lâm Đồng đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Lâm Đồng cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ này.

Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất trong cả nước nên cần chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với hoạt động của các loại tội phạm. Đây chính là yếu tố quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự Đại hội

Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu rõ, lãnh đạo Công an tỉnh cần chủ động nắm bắt tình hình, ngăn ngừa các hoạt động tội phạm, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số, biên giới và biển Đông. Đặc biệt là bảo đảm an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống các hoạt động phá hoại từ bên trong và bên ngoài…

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những thành tích của nhiệm kỳ qua, nhất là tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị đại hội chu đáo, kỹ lưỡng của Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười nêu rõ 5 nội dung trọng tâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cần chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, tự đào tạo về khoa học công nghệ, làm sao để không chỉ lan tỏa ý thức học tập, đào tạo về công nghệ trong lực lượng, mà cho cả toàn bộ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh cần tích cực chủ động đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng. Trọng tâm là thực hiện 4 trụ cột cũng là 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, đó là: Nghị quyết số 57, 59, 66, 68.

Lực lượng Công an tỉnh cần đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thế mạnh, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, yêu cầu chuyển trạng thái từ “vừa chạy vừa xếp hàng” sang “hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến”.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng với sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần quyết tâm sẽ có nhiều chuyển biến, tiến bộ hơn nữa và giành được nhiều thắng lợi mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương.