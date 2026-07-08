Chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Chiều 8/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), ôn lại truyền thống vẻ vang và triển khai các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Lâm Đồng

Tham dự và chúc mừng buổi lễ có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng nhiều thế hệ lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh Lâm Đồng qua các thời kỳ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lực lượng an ninh luôn giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng an ninh cả nước, lực lượng An ninh Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập nhiều chiến công trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh đối ngoại; đấu tranh hiệu quả với các tổ chức phản động, hoạt động tình báo, gián điệp và các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bám cơ sở, gắn bó với đồng bào các dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ bình yên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Với những đóng góp đó, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, trong khi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch có nhiều phương thức tinh vi hơn. Vì vậy, lực lượng an ninh cần không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cần tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công tác ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng An ninh Công an tỉnh đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời khẳng định đây là lực lượng đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị lực lượng an ninh tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia với phương châm "An ninh chủ động", bảo đảm an ninh ngay từ cơ sở và phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất ổn định.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

“ Chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các ngành chức năng để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và gìn giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, 5 cá nhân được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 tập thể và 12 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể và 4 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 4 tập thể và 16 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.