Thời sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điểm tựa phát triển kinh tế - xã hội Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng vũ trang, nòng cốt là Công an tỉnh Lâm Đồng tiên phong bảo đảm an ninh, trật tự, làm tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của Công an tỉnh Lâm Đồng

Sáng 8/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an; các sở, ngành, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trước bối cảnh tình hình an ninh, trật tự tại Lâm Đồng còn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra không ít thách thức cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự quan tâm sát sao từ địa phương, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai đồng bộ trên mọi mặt công tác. Nhờ đó, đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Toàn tỉnh không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Lực lượng công an giữ vững tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại của tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo những kết quả nổi bật của lực lượng công an trong 6 tháng đầu năm 2026

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 91,2%; trong đó, án rất nghiêm trọng và án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,94%.

Hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế dần đi vào thực chất. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, có nhiều thời điểm, công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình trên một số lĩnh vực chưa thực sự chủ động. Tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm tổng thể, nhưng vẫn gia tăng ở một số thời điểm. Tai nạn giao thông tuy đã giảm số vụ nhưng số người bị thương còn tăng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ kiểm điểm, đánh giá, làm rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác. Lực lượng công an đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nghiên cứu, triển khai giải pháp thực thi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, những nỗ lực và kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua.

“ Cùng với công tác chuyên môn, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, phối hợp tốt với các cấp, ngành bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình, dự án trọng điểm, trong đó có những nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ. Tất cả cùng tạo môi trường an ninh an toàn, ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội Lâm Đồng gặt hái nhiều kết quả. Mặc dù có những chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng, nhưng Lâm Đồng vẫn có thể tự hào vì những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đạt được.

Điều đó được minh chứng qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng kéo dài, thu hút khách du lịch... Những kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền



Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn “nước rút”, với những áp lực, trách nhiệm rất lớn đặt lên vai của tỉnh khi phải đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Trong đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội phải được đặt lên hàng đầu, mà lực lượng Công an tỉnh là nòng cốt. Bởi tình hình chính trị được giữ vững mới có thể làm điểm tựa, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“ Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác tham mưu, bảo đảm an ninh, trật tự, phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng trong đền bù, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ “điểm nghẽn” tại các dự án trọng điểm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ bám sát cơ sở, lấy lòng dân làm thước đo trong tháo gỡ mọi vướng mắc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, quá trình phối hợp thực hiện đặc biệt lưu ý công tác thẩm định hồ sơ, giám sát đấu thầu, đấu giá, giải ngân vốn đầu tư công, nhằm ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, khơi thông nguồn lực phát triển.

Cùng với đó, toàn ngành tăng cường, chủ động ứng phó với tình hình thiên tai, cứu hộ, cứu nạn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ phối hợp liên ngành trong quản lý thị trường, phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh cần được đẩy mạnh.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng công an xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện, văn minh trong mắt du khách khi đến với địa phương.

Mỗi đơn vị tích cực phát động các phong trào thi đua, trong đó khích lệ cán bộ, chiến sĩ duy trì phong trào thể dục, thể thao, tổ chức các giải chạy bộ hằng tuần, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật… Tất cả cùng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân năng động, khỏe mạnh trong tình hình mới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng hoa chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong nhiệm vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã được vinh danh, nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh…