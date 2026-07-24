Thông tin đối ngoại Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường hợp tác với Cục Nội vụ tỉnh Tu-la, Liên bang Nga Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, ngày 24/7, Đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng do Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cục Nội vụ tỉnh Tu-la. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đồng chí Cục trưởng Cục Nội vụ tỉnh Tu-la, Liên bang Nga

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trương Minh Đương khẳng định Công an tỉnh Lâm Đồng luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đồng thời, mong muốn thúc đẩy hợp tác trực tiếp với Cục Nội vụ tỉnh Tu-la theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam làm việc với Cục Nội vụ tỉnh Tu La, Liên Bang Nga

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Thiếu tướng Trương Minh Đương cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp, năng lượng và kinh tế biển.

Những năm gần đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp và công dân Liên bang Nga đến làm việc, đầu tư, sinh sống, du lịch trên địa bàn; đồng thời quản lý chặt chẽ công tác cư trú, xuất nhập cảnh, góp phần giữ vững môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng trao đổi về các định hướng hợp tác thời gian tới, trong đó tập trung chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, quản lý cư trú và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Đoàn công tác Công an tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam tham quan Trung tâm chỉ huy Cục Nội vụ tỉnh Tu La, Liên Bang Nga

Để tạo nền tảng hợp tác lâu dài, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, chuyển đổi số, quản lý cư trú và đào tạo cán bộ; đồng thời đề xuất tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo và chuyển giao kinh nghiệm chuyên môn.