Pháp luật - Đời sống Công an tỉnh lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo Chiều 22/7, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, cung cấp thông tin và lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XVI năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Công an tỉnh và kết nối trực tuyến đến Công an các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Lâm Đồng

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành tham dự hội nghị

Các ý kiến sẽ được Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Công an để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi ban hành.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực tiễn công tác thời gian qua cho thấy nhiều quy định pháp luật đã bộc lộ những bất cập, chồng chéo, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu, xem đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh nghiên cứu, phản ánh đến Quốc hội và Bộ Công an trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ Công an, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực tiễn công tác.