Công an tỉnh Phú Thọ giải cứu nam thanh niên sập bẫy việc nhẹ lương cao tại TP Hà Nội Lực lượng Công an xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời phối hợp giải cứu thành công cháu K.N.T bị các đối tượng lừa đảo, cưỡng bức lao động tại TP Hà Nội thông qua mạng xã hội.

Chiều 30/6/2026, Công an xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời vụ việc một nam thanh niên có dấu hiệu bị lừa đảo tuyển dụng qua không gian mạng. Nạn nhân là cháu K.N.T (sinh năm 2009, trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) bị mất liên lạc sau khi xuống TP Hà Nội tìm việc làm.

Thủ đoạn lừa đảo lao động qua mạng xã hội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do mong muốn tìm kiếm thu nhập cá nhân, cháu T đã tìm hiểu các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội Facebook. Tại đây, một đối tượng đã giới thiệu công việc với mức lương hấp dẫn từ 12 - 14 triệu đồng/tháng cùng lời hứa hẹn công việc "nhẹ nhàng".

Tin vào những lời quảng cáo này, cháu T đã bắt xe khách xuống TP Hà Nội theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi đến nơi, nạn nhân bị các đối tượng khống chế tinh thần, yêu cầu ký vào một tờ giấy không rõ nội dung, đồng thời bị thu giữ Căn cước công dân và điện thoại di động. Nhóm đối tượng sau đó đưa cháu T đến một xưởng cơ khí và buộc làm những công việc nặng nhọc, hoàn toàn khác với nội dung tuyển dụng ban đầu. Do bị đe dọa và mất phương tiện liên lạc, nạn nhân không thể thông báo cho gia đình hay tự rời khỏi nơi làm việc.

Hành trình giải cứu và bàn giao nạn nhân

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình, Công an xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trên địa bàn TP Hà Nội để tổ chức tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định được vị trí của cháu T và kịp thời đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình an toàn ngay trong tối cùng ngày.

Công an xã Phùng Nguyên kịp thời xác minh, hỗ trợ đưa cháu T trở về đoàn tụ với gia đình an toàn.

Cảnh báo về các bẫy tuyển dụng trực tuyến

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và những người đang có nhu cầu tìm việc làm, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Cụ thể:

Thận trọng với lương cao bất thường: Cảnh giác với các thông tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu trình độ đăng tải trên các trang mạng xã hội chưa kiểm chứng.

Cảnh giác với các thông tin tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu trình độ đăng tải trên các trang mạng xã hội chưa kiểm chứng. Tìm việc qua kênh uy tín: Chỉ nên tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm hoặc các trang tuyển dụng chính thống.

Chỉ nên tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm hoặc các trang tuyển dụng chính thống. Bảo vệ giấy tờ tùy thân: Tuyệt đối không giao Căn cước công dân/Căn cước hoặc điện thoại cho người lạ; không ký kết bất kỳ văn bản nào khi chưa đọc và hiểu rõ nội dung.

Tuyệt đối không giao Căn cước công dân/Căn cước hoặc điện thoại cho người lạ; không ký kết bất kỳ văn bản nào khi chưa đọc và hiểu rõ nội dung. Thông báo cho gia đình: Trước khi đi làm xa, cần cung cấp cho người thân địa điểm làm việc, thông tin đơn vị tuyển dụng và lịch trình di chuyển cụ thể.

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng ép lao động hoặc bị giữ người trái pháp luật, người dân cần nhanh chóng tìm cách thông báo cho người thân hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.