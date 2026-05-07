Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng tỷ đồng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ hành vi phạm pháp.

Thủ đoạn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp độ Agent trên trang web 365cacuoc.com. Mục đích của đối tượng là tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt để thu lợi bất chính.

Sau khi có tài khoản quản lý, Hợp chia nhỏ thành các trang Member (cấp thành viên) rồi giao lại cho các đối tượng khác. Qua đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới hàng tỷ đồng.

Danh tính 6 đối tượng bị bắt giữ

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng CSHS đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 6 đối tượng trong đường dây bao gồm:

Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

(SN 1992, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

(SN 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội).

(SN 1991, trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội). Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

(SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

(SN 1989, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội). Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội).

Cơ quan công an cho biết, tất cả các đối tượng này đều làm lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự trước đó. Việc triệt phá kịp thời đường dây này đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Mở rộng điều tra và xử lý nghiêm

Hiện tại, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của tệ nạn cá độ bóng đá. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia vào các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là cá độ qua mạng Internet.