Tại cơ sở do ông N.T.L. làm chủ, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở đã ngâm sợi bắp chuối được cắt bằng máy từ hoa chuối non, vào nước có pha chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng với mục đích để tẩy mủ, làm trắng bắp chuối; sau 03 lần ngâm, hoa chuối thành phẩm được bán ra thị trường. Bên cạnh đó, Cơ quan Công an xác định cơ sở này không đăng ký kinh doanh và chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Các cơ sở đang ngâm hoa chuối bằng hóa chất vào thời điểm Đoàn kiểm tra phát hiện.

Tại cơ sở do ông T.K.L. làm chủ, Đoàn kiểm tra xác định cơ sở này đã ngâm hoa chuối vào nước đã pha hóa chất là hàn the hoặc chất tẩy trắng dạng bột trước khi bán ra thị trường.

Tại Công ty TNHH phát triển thương mại C.L. do ông P.N.C làm đại diện pháp luật; Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty trên đã ngâm hoa chuối vào nước đã pha hóa chất (bột tẩy màu trắng tên Sodium Metabisufite; phèn chua; hàn the). Đồng thời, Đoàn đã phát hiện và tạm giữ hơn 16kg tinh thể màu trắng dạng bột và dạng hạt.

Hóa chất không tem nhãn, không rõ nguồn gốc.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý 03 cơ sở trên theo quy định.