Công an TP.HCM khám phá nhanh vụ án giết người giấu xác trong bao tải Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Thạch Kim Thái, nghi phạm sát hại một phụ nữ rồi phi tang xác tại phường Hiệp Bình do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 08/7/2026, Công an TP.HCM cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại phường Hiệp Bình, TP.HCM. Nghi phạm được xác định là Thạch Kim Thái (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú TP Cần Thơ, hiện ngụ tại phường Bình Hoà, TP.HCM).

Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy

Sự việc bắt đầu vào ngày 03/7/2026, khi người dân địa phương phát hiện một bao tải chứa thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy, trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an địa phương đã huy động tối đa lực lượng để truy xét dấu vết. Quá trình xác minh danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn do thi thể đang phân hủy mạnh.

Bắt giữ nghi phạm sau 3 giờ xác định danh tính nạn nhân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sự hỗ trợ từ các đơn vị thuộc Bộ Công an, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H (sinh năm 1981, quê quán TP Cần Thơ, cư trú tại phường Bình Hoà, TP.HCM). Đáng chú ý, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu quả khi quần chúng nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Thạch Kim Thái.

Chỉ sau 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt giữ Thạch Kim Thái. Tại cơ quan điều tra, Thái thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong quá trình chung sống với chị K.T.H nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Vụ án được khám phá nhanh chóng đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận xã hội. Qua vụ việc này, cơ quan Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc những vụ việc bất thường xảy ra trên địa bàn cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.