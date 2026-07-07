Công an TP.HCM triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 85 đối tượng trong hai đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua mạng với số tiền giao dịch đặc biệt lớn.

Ngày 07/7/2026, Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá thành công hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh với phương thức tinh vi.

Triển khai chuyên án triệt phá đường dây liên tỉnh

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long (sinh năm 1988, trú tại Phường Gia Định, TP.HCM) cùng nhiều đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng và quy mô rộng của đường dây này, đầu tháng 6/2026, Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 29/6/2026, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân phá án, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.

Đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long và đối tượng Nguyễn Việt Bảo Long.

Thủ đoạn tổ chức đánh bạc xuyên biên giới

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng chủ chốt gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long (Phường Cầu Kiệu, TP.HCM), Hứa Bá An (Phường Bình Thạnh, TP.HCM), Trần Lê Tuấn Kiệt (Phường Bình Đông, TP.HCM), Trần Anh Dũng (Phường Bình Tây, TP.HCM), Lê Thanh Tiến (Xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng) và Hoàng Tấn Phát (Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, nhóm này nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng tại Campuchia. Sau đó, chúng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các con bạc tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác tham gia cá độ thông qua trang web Bong88.com.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính hơn 3.500 tỷ đồng. Hệ thống này có sự phân cấp quản lý chặt chẽ và điều hành bài bản.

Khởi tố 85 bị can và cảnh báo từ cơ quan chức năng

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan đến hai đường dây nêu trên. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 85 đối tượng.

03 đối tượng (từ trái qua phải): Hứa Bá An; Trần Anh Dũng và Hoàng Tấn Phát.

Trong số các bị can bị khởi tố, có 21 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 64 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc hay cá độ bóng đá dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tiếp tay hoặc tổ chức cá độ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Người dân cần nâng cao cảnh giác và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động đánh bạc trên địa bàn.