Vì an ninh Tổ quốc Công an xã Bảo Lâm 3 phát động ra quân chào mừng Đại hội Đảng các cấp Chiều 21/7, Công an xã Bảo Lâm 3, Ban Chỉ huy Quân sự xã (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức phát động ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lâm 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quang cảnh lễ phát động

Tại lễ phát động, Trung tá Tạ Thanh Bình – Trưởng Công an xã yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, thực hiện tốt phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, hướng về cơ sở và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng người dân.

Qua đó, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lâm 3 lần thứ I, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung tá Tạ Thanh Bình yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Lâm 3 phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương

Theo đó, lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ngay từ sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở.

Công an xã diễu hành phát động ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lâm 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn, tuần tra kiểm soát, ra quân trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ... với quyết tâm chính trị cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp; tạo đà phát triển kinh - tế xã hội.

Các lực lượng đi đến tận các thôn, xóm để tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng tham gia đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lâm 3 lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.