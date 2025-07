Pháp luật - Đời sống Công an xã Hồng Sơn luôn có mặt khi dân cần Ngoài tuần tra, kiểm soát bám sát địa bàn 24/24, Công an xã Hồng Sơn, Lâm Đồng còn cung cấp số điện thoại của mình cho Nhân dân khi cần tố giác tội phạm.

Số điện thoại của Công an xã Hồng Sơn gắn ở các khu vực người dân dễ xem.

Công khai số điện thoại

Đến Hồng Sơn vào những ngày sau sáp nhập, không khó bắt gặp những bảng bằng sắt hình vuông ghi nhiều số điện thoại trên nền sơn đỏ của công an xã gắn ở các khu vực ngã ba, ngã tư đường đầu thôn hoặc liên thôn; ở chợ, nhà văn hóa thôn…

Số điện thoại ấy là số máy bàn và điện thoại di động của công an xã và các cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Hà Huy Thành - Trưởng Công an xã Hồng Sơn cho biết, với phương châm “Dân cần, công an có mặt”, chúng tôi thiết lập các bảng đó để cung cấp số điện thoại của đơn vị, các tổ trưởng tổ công tác cho Nhân dân tiện liên hệ khi cần để tố giác tội phạm hoặc những chuyện gì gây mất an ninh ở khu dân cư. Ngoài ra, người dân còn có cả số điện thoại, tài khoản mạng xã hội… của trưởng thôn và các kênh liên hệ khác để phòng hờ khi gọi cho công an không nghe máy do điện thoại hết pin hoặc đi công tác, chạy xe trên đường không tiện bắt máy.

“Đó chỉ là phòng hờ, chuyện công an không nghe máy là rất hiếm, vì có nhiều số điện thoại của các tổ trưởng công tác, gọi cho người này không bắt máy thì người khác bắt máy, và điện thoại bàn tại đơn vị có người trực 24/24”, Trung tá Hà Huy Thành chia sẻ.

Công an xã Hồng Sơn hiện có 5 tổ công tác gồm tổ tổng hợp, tổ an ninh, tổ cảnh sát khu vực, tổ cảnh sát trật tự và tổ phòng chống tội phạm. Mỗi tổ có 4 cán bộ, chiến sĩ, trong tổng số gần 30 cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị, hoạt động trên địa bàn xã có diện tích tự nhiên 189,01 km2.

Chủ động phòng, chống tội phạm

Với dân số gần 30.000 người, phần lớn làm nông, sống rải rác không tập trung nên việc bảo đảm an ninh trật tự khó khăn nếu không có sự phối hợp với thôn, lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở.

Các loại tội phạm ở đây chủ yếu là ma túy, trộm cắp. Với quyết tâm làm sạch tội phạm này trên địa bàn xã, công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, chia làm nhiều ca tuần tra, kiểm soát 24/24. Tính riêng trong tháng 6, tháng cao điểm về phòng chống ma túy do Bộ Công an phát động, công an xã tổ chức bắt 1 vụ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, nhiều vụ việc được xử lý nhờ phối hợp với người dân. Điển hình trộm cắp thiết bị nông nghiệp như mô tơ, dây điện chong đèn thanh long ra hoa trái vụ.

“Để bắt được đối tượng trộm cắp, chúng tôi có những lúc mật phục cùng với những chủ vườn thanh long mới bắt được đối tượng. Nhiều đối tượng đã đi cai nghiện và có quyết định khởi tố, tình hình trộm cắp địa bàn giảm đáng kể.

Ngoài ra, công an xã xây dựng nhiều mô hình bảo đảm an ninh địa phương như: Tiếng kẻng an ninh, Liên gia phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy để khi có cháy nổ xảy ra kịp thời dập tắt.

Cùng với việc cung cấp số điện thoại cho Nhân dân liên hệ khi cần tố giác tội phạm, người dân Hồng Sơn đang cảm thấy an tâm sống ở nơi mình ở.

Bà Phạm Thị Kiệm thôn 4 của xã chia sẻ, trước đây chuyện gì xảy ra không biết gọi cho công an xã bằng cách nào, nay chúng tôi rất vui và yên tâm vì đã có số điện thoại của công an.

Việc cung cấp nhiều số điện thoại của công an cho Nhân dân tố giác tội phạm là việc làm rất thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa công an và người dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.