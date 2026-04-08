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    Công an xã Nâm Nung bắt đối tượng trộm bò, trả lại tài sản cho người dân

    Nguyễn Nam 04/08/2026 08:42

    Ngày 4/8, Công an xã Nâm Nung (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm bò và thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại.

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    Đối tượng Trịnh Thiên Hoàng bị Công an xã Nâm Nung bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

    Qua xác minh, thu thập tài liệu, lực lượng Công an xã xác định, Trịnh Thiên Hoàng là người thực hiện hành vi trộm con bò của chị H'Nhin tại khu vực vườn cao su tại địa bàn vào ngày 12/7. Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại theo quy định.

    Đối với gia đình chị H'Nhin, con bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là nguồn thu nhập, sinh kế chính. Việc lực lượng Công an xã Nâm Nung điều tra, thu hồi tài sản và trao trả cho bị hại đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

    Hiện, Công an xã Nâm Nung đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Nguyễn Nam Nguyễn Nam

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      Pháp luật
      Công an xã Nâm Nung bắt đối tượng trộm bò, trả lại tài sản cho người dân
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