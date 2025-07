Pháp luật - Đời sống Công an xã Quảng Trực “thắp sáng vùng biên” Công trình “Thắp sáng vùng biên” tại bon Bu Sóp, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) giúp người dân đi lại an toàn hơn vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Các chiến sĩ Công an xã Quảng Trực xắn tay cùng bà con tham gia từng công đoạn thi công

Con đường bê tông chạy xuyên bon Bu Sóp là tuyến huyết mạch phục vụ đi lại, sản xuất và kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, dù đã được cứng hóa, tuyến đường này vẫn thiếu hệ thống chiếu sáng, khiến người dân gặp khó khăn khi lưu thông vào ban đêm.

Vào buổi tối, việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trật tự an ninh địa phương. Từ thực tế đó, Công an xã Quảng Trực đã đề xuất và chủ trì triển khai công trình “Thắp sáng vùng biên” nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong bon. Công trình có tổng chiều dài 4 km, được lắp đặt 80 trụ đèn năng lượng mặt trời, mỗi bóng cách nhau 50 m, chạy dọc tuyến đường chính của bon Bu Sóp, nơi cư trú của hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Công trình “Thắp sáng vùng biên” là kết quả từ quá trình vận động xã hội hóa do Công an xã chủ trì

Từ việc khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt đến tổ chức nhân lực đào móng, dựng trụ, đấu nối thiết bị... đều được thực hiện khẩn trương, khoa học và đồng bộ. Không chỉ đóng vai trò điều phối, các chiến sĩ Công an xã còn xắn tay cùng bà con tham gia từng công đoạn thi công với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Ông Điểu Nhan, Trưởng bon Bu Sóp chia sẻ, đường đã bê tông nhưng ban đêm thì tối mịt, con cháu đi học, bà con đi làm về trễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về giao thông. Bây giờ có điện sáng khắp đường, ai cũng vui. Điện sáng không chỉ giúp bà con đi lại an toàn, mà còn giúp trẻ nhỏ học hành, người lớn tụ họp, sinh hoạt thuận tiện hơn. Không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự ban đêm, hệ thống chiếu sáng còn tạo điều kiện để người dân tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng thuận lợi hơn. Trẻ em có thể vui chơi an toàn trước sân nhà, không còn sợ bóng tối như trước.

Công trình “Thắp sáng vùng biên” là kết quả từ quá trình vận động xã hội hóa do Công an xã chủ trì. Cụ thể, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và bà con Bu Sóp cùng phối hợp thực hiện hoàn thành công trình. "Đây không chỉ là một công trình dân sinh đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị và tình cảm của lực lượng Công an xã đối với đồng bào vùng biên. Việc thắp sáng đường bon vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy diện mạo nông thôn biên giới ngày càng khởi sắc. Đây là món quà ý nghĩa gửi tới bà con Bu Sóp nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, thể hiện cam kết đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình đổi thay vùng biên", Thượng tá Cao Xuân Thủy, Trưởng Công an xã Quảng Trực trao đổi.

Những bóng đèn năng lượng mặt trời tỏa sáng không chỉ chiếu sáng từng bước chân của người dân, mà còn thể hiện sự chăm lo sát sao của chính quyền cơ sở và sự vào cuộc hiệu quả của lực lượng công an địa phương. Công trình còn thể hiện tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp, an toàn và văn minh.