An ninh trật tự Công an xã Tân Hà Lâm Hà trấn áp hiệu quả các loại tội phạm Thời gian qua, Công an xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Công an xã Tân Hà Lâm Hà tăng cường tuần tra tại địa phương

Nhiều vi phạm

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Tân Hà Lâm Hà có tổng diện tích đất tự nhiên 168,34 km2, gồm có 44 thôn, dân số 38.996 người. Hiện, lực lượng Công an xã có 32 đồng chí; trong đó, ban lãnh đạo chỉ huy gồm 6 đồng chí nguyên là trưởng, phó trưởng công an các xã thuộc huyện Lâm Hà cũ, nên công tác nắm tình hình địa bàn được nhanh chóng, góp phần ổn định tình hình về ANTT sau sáp nhập.

Với tinh thần không bỏ sót, lọt tội phạm, không để tội phạm lợi dụng tình hình, quá trình sắp xếp bộ máy mới để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm ANTT. Theo Công an xã Tân Hà Lâm Hà, do địa bàn rộng, phức tạp, các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, đặc biệt, về đất đai, môi trường vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT; tội phạm hình sự như: trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc… vẫn còn xảy ra, mặc dù số vụ đều giảm so với các năm trước. Trong đó, nổi lên là tình trạng đối tượng nghiện ma túy có liên quan đến các loại tội phạm hình sự, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại khu dân cư.

Đặc biệt, tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường còn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an xã tham mưu UBND xã xử lý 15 trường hợp về hành vi làm biến dạng đất, 2 trường hợp cơ sở kinh doanh không thực hiện niêm yết giá theo quy định. Về an toàn giao thông, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông dẫn đến 2 người chết, 3 người bị thương. Để tăng cường bảo đảm ANTT, an toàn giao thông tại địa phương, đặc biệt, sau thời điểm sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã tuần tra phát hiện xử lý 86 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 64 triệu đồng...

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã phát hiện và xử lý 13 vụ - 16 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; 9 vụ - 14 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy. Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa về độ tuổi (từ 16 - 30 tuổi chiếm 60%).

Vì dân phục vụ

Để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, Công an xã Tân Hà Lâm Hà cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT trong giai đoạn hiện nay, nhất là giai đoạn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đơn vị tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gắn với chuyển đổi số quốc gia trên phương diện mới; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quản lý dân cư và quản lý xã hội, cũng như phục vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, Công an xã chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân, thường xuyên dự báo, đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, không để bị động, hình thành điểm nóng về ANTT.

Công an xã sẽ chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, cờ bạc; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động trên không gian mạng.

Song song đó, lực lượng Công an xã chú trọng củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT...