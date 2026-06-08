Việc tử tế Công an xã Tuy Đức giúp một người đi lạc về với gia đình Ngày 6/8, Công an xã Tuy Đức cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ ông Bùi Đức Điền (SN 1970) trở về an toàn sau nhiều ngày đi lạc.

Lực lượng Công an xã Tuy Đức hỗ trợ ông Bùi Đức Điền đoàn tụ với gia đình sau nhiều ngày đi lạc

Trước đó, ngày 5/8, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát hiện một người đàn ông đi lạc tại bon Me Ra, xã Tuy Đức, không nhớ đường về nhà nên báo cho công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an đã đến thăm hỏi, bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời và tiến hành xác minh nhân thân.

Qua làm việc, người đàn ông cho biết tên Bùi Đức Điền, từng sinh sống tại xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng nhưng không nhớ địa chỉ cụ thể của gia đình. Từ những thông tin ít ỏi, lực lượng công an tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định chị Bùi Thị Xuân Đào (SN 1992) là con gái ông Điền và nhanh chóng liên hệ với gia đình. Sáng 6/8, sau khi nhận được tin báo, chị Đào cùng người thân vượt hơn 120km từ xã Đạ Tẻh 3 đến xã Tuy Đức để đón cha về nhà.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã Tuy Đức đã bàn giao ông Điền cho gia đình. Người thân ông Điền bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn lực lượng công an và tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ, giúp gia đình sớm đoàn tụ.