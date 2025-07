Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã công bố điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2025.

Ngày 21/7/2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2099/QĐ-BGDĐT về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2025.

Công bố điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2025 (Quyết định 2099)

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đề tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng năm 2025 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006, và 2018 như sau:

(1) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm; riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

(2) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 16,5 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tổ chức xét tuyển những thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.

Quyết định 2099/QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2025.

Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025

Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học, cao đẳng theo Điều 4 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT như sau:

- Công bằng đối với thí sinh

+ Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, tin cậy, nhất quán và kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh;

+ Về cơ hội dự tuyển: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém;

+ Về đánh giá năng lực: Thí sinh phải được đánh giá khách quan, công bằng và tin cậy về khả năng học tập và triển vọng thành công, đáp ứng yêu cầu của chương trình và ngành đào tạo;

+ Về cơ hội trúng tuyển: Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyền xác định nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình, ngành đào tạo đủ điều kiện trúng tuyển;

+ Về thực hiện cam kết: Cơ sở đào tạo phải thực hiện các cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro.

- Bình đẳng giữa các cơ sở đào tạo

+ Về hợp tác: Các cơ sở đào tạo hợp tác bình đẳng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyển sinh, đồng thời mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh;

+ Về cạnh tranh: Các cơ sở đào tạo cạnh tranh trung thực, công bằng và lành mạnh trong tuyển sinh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

- Minh bạch đối với xã hội

+ Về minh bạch thông tin: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm công bố thông tin tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng và kịp thời qua các phương tiện truyền thông phù hợp để xã hội và cơ quan quản lý nhà nước cùng giám sát;

+ Về trách nhiệm giải trình: Cơ sở đào tạo có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và giải trình với xã hội qua hình thức phù hợp về những vấn đề lớn, gây bức xúc cho người dân.