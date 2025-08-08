Công bố quyết định lãnh đạo Trường đại học Đà Lạt

Chiều 8/8, Trường đại học Đà Lạt tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường.

Tham dự có đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Tôn Thiện Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở, ban ngành của tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo công nhận Tiến sĩ Lê Minh Chiến, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029 đến độ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt cho Tiến sĩ Lê Minh Chiến.

Bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường đại học Đà Lạt; Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Đà Lạt làm Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tiến sĩ Nguyễn Tất Thắng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc và Tiến sĩ Trần Hữu Duy nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt cam kết sẽ tiếp tục nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế; nâng cao uy tín và vị thế tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ tài chính; đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện các hoạt động của Trường. Đồng thời, phát huy truyền thống, tiếp tục làm tốt công tác xã hội và phục vụ cộng đồng.

Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Lê Minh Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn gửi lời chúc mừng Tiến sĩ Lê Minh Chiến được công nhận giữ chức Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đồng thời, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Trường đại học Đà Lạt trong thời gian qua.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong rằng Trường đại học Đà Lạt phải thực sự là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; là nơi sản sinh và lan tỏa tri thức mới; là cầu nối về hội nhập quốc tế; là đối tác học thuật và tư vấn chính sách quan trọng của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Nhà trường phải chủ động gắn kết chặt chẽ hơn nữa với tỉnh Lâm Đồng, đặt trọng tâm vào việc phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực.