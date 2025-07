Thời sự Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 Chiều 21/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh về việc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra cùng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Theo Quyết định số 11 ngày 3/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ Công an tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng gồm 30 tổ chức đảng trực thuộc. Đảng bộ Công an tỉnh có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các hoạt động đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng và ngành công an.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định

Cùng với việc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 71 và 72 ngày 15/7/2025 chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí do Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Bí thư; Đại tá Trần Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh gồm 9 đồng chí đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất.

Đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định

Ngay sau hội nghị của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố các quyết định về việc thành lập 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bao gồm 27 đảng bộ cơ sở và 3 chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư cho các tổ chức cơ sở đảng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những thành tựu của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: “Việc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân, vì vậy, Đảng bộ Công an tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc phù hợp, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, cần chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

Thượng tá Đỗ Minh Đức - Bí thư Đảng bộ cơ sở phòng Tham mưu Công an đại diện các tổ chức cơ sở Đảng phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trương Minh Đương khẳng định: Toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng hứa sẽ tuyệt đối chấp hành và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, giao nhiệm vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng, động viên, khắc phục khó khăn, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đại diện các tổ chức cơ sở đảng, Thượng tá Đỗ Minh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách, đồng thời khẳng định quyết tâm tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Lâm Đồng thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.