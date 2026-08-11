Chuyển đổi số "Công chức AI" ở phường Xuân Hương - Đà Lạt Không còn là câu chuyện công nghệ xa vời, trí tuệ nhân tạo đang từng bước đi vào cuộc sống, được phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa vào ứng dụng để trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Robot AI được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đang trở thành “trợ lý” hỗ trợ người dân

2 robot AI được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đang trở thành “trợ lý” hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục, giúp người dân chủ động hơn trước khi gặp cán bộ chuyên môn.

Thêm một “trợ lý” tại quầy hành chính công

Những ngày qua, người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt dễ dàng bắt gặp 2 robot AI được bố trí tại khu vực tiếp đón. Thay vì chỉ sử dụng màn hình tra cứu hoặc chờ cán bộ hướng dẫn, người dân có thể trực tiếp trao đổi bằng tiếng Việt với robot để tìm hiểu về thủ tục mình cần thực hiện.

2 robot được địa phương đưa vào vận hành từ ngày 6/8/2026, với dữ liệu tích hợp các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường. Khi tiếp nhận câu hỏi, hệ thống tìm kiếm thông tin và đưa ra hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện để người dân có thể chuẩn bị trước khi đến quầy tiếp nhận.

Bà Trần Thị Bích Hiền, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt trải nghiệm việc hỏi robot

Cách làm này đặc biệt hữu ích trong những thời điểm lượng người đến giao dịch đông. Những câu hỏi phổ biến như cần giấy tờ gì, thực hiện ở đâu, chuẩn bị hồ sơ ra sao… có thể được hệ thống hỗ trợ ngay từ khu vực đầu vào, qua đó giảm phần việc hướng dẫn lặp lại cho cán bộ.

Không chỉ sử dụng trực tiếp tại trung tâm, người dân còn có thể tiếp cận phần mềm tư vấn thông qua mã QR. Đây là một điểm đáng chú ý bởi người dân có thể tìm hiểu thủ tục trước khi đến cơ quan hành chính, hạn chế tình trạng thiếu giấy tờ rồi phải quay về bổ sung.



Bà Trần Thị Bích Hiền, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt, là một trong những người trực tiếp trải nghiệm việc hỏi robot khi đến thực hiện thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo bà Hiền, việc được hướng dẫn ngay từ đầu giúp quá trình làm hồ sơ thuận tiện hơn. Thay vì phải chờ đến lượt mới hỏi cán bộ từng nội dung, người dân có thể nắm trước những thông tin cơ bản rồi đến đúng vị trí tiếp nhận. Hồ sơ của bà sau đó được cán bộ xử lý khá nhanh và hẹn ngày trả kết quả.

Từ trải nghiệm thực tế này có thể thấy, giá trị của robot không nằm ở việc thay thế cán bộ mà ở vai trò hỗ trợ khâu đầu tiên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Công nghệ phải tạo ra tiện ích thực chất

Phường Xuân Hương - Đà Lạt là địa bàn đông dân, lượng người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính tương đối lớn. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, khối lượng hồ sơ tại cấp cơ sở tăng lên, đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại quy trình phục vụ theo hướng nhanh và hiệu quả hơn.

Ông Phạm Tấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, điểm thuận lợi của robot AI là khả năng tổng hợp dữ liệu của nhiều lĩnh vực thủ tục hành chính. Trong khi mỗi cán bộ thường chuyên sâu một nhóm nghiệp vụ nhất định, hệ thống có thể nhanh chóng truy xuất nội dung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ người dân.

AI phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Khi những nội dung hướng dẫn ban đầu được AI hỗ trợ, cán bộ có thêm thời gian tập trung vào việc kiểm tra, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa vào các khung giờ đông người đến giao dịch.



Ông Trần Đức Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt khẳng định, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị vận hành để bổ sung dữ liệu, hoàn thiện tính năng và nâng độ chính xác của hệ thống. Quan điểm của phường là công nghệ không chỉ để tạo ra hình ảnh mới mẻ tại bộ phận hành chính công mà phải thực sự giúp quy trình giải quyết công việc thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

“ Ứng dụng AI phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Trần Đức Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt

Từ 2 robot AI tại một phường trung tâm của Lâm Đồng, có thể thấy chuyển đổi số ở cơ sở đang đi vào những công việc rất cụ thể. Khi người dân bớt một lần hỏi, giảm một lần đi lại và cán bộ bớt một hướng dẫn lặp lại, hiệu quả của công nghệ cũng được thể hiện bằng những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực trong từng giao dịch hành chính.