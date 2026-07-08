Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức không quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức mà quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Bà Trần Thị Thu Hiền (Gia Lai) phản ánh, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức quy định: "Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. Việc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm".

Đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP.

Tại điểm b khoản 2 Điều 70 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ có chức danh Chủ tịch UBND xã được miễn chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước khi xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm.

Bà Hiền hỏi, như vậy các chức danh khác như Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác cũng được miễn chứng chỉ này khi xếp ngạch chuyên viên chính theo vị trí việc làm đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 03/2026/TT-BNV ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức không quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức mà quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức quy định công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó (không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức).