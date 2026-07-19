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    Công nghệ camera và AI trên OPPO Reno16 Series: Bước tiến mới của nhiếp ảnh di động

    Tuệ Nhân19/07/2026 09:19

    Với camera selfie 50MP, tính năng Một chạm POP Cam cùng viên pin khủng 7.000mAh, OPPO Reno16 Series định nghĩa lại trải nghiệm sáng tạo nội dung trên smartphone cận cao cấp.

    OPPO Reno16 Series vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với vị thế là những “Chuyên Gia Săn Ảnh Thời Thượng”. Thay vì tập trung thuần túy vào cuộc đua thông số, dòng sản phẩm này hướng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm nhiếp ảnh thực tế, giúp người dùng tạo ra những khung hình đậm chất nghệ thuật mà không cần đến các thiết bị chuyên dụng như máy ảnh phim hay Polaroid.

    OPPO Reno16 Series tại thị trường Việt Nam
    OPPO Reno16 Series là những tân binh mới gia nhập phân khúc điện thoại cận cao cấp tại Việt Nam

    Giải mã tính năng Một chạm POP Cam và xu hướng Y2K

    Điểm nhấn đột phá nhất trên hệ thống phần mềm của Reno16 Series chính là tính năng Một chạm POP Cam. Trong bối cảnh phong cách retro và Y2K đang quay trở lại mạnh mẽ, OPPO đã tích hợp trực tiếp các bộ lọc màu và hiệu ứng đặc trưng của máy ảnh kỹ thuật số đời đầu vào ứng dụng camera mặc định.

    Công nghệ này cho phép xử lý hậu kỳ ngay trong lúc chụp, loại bỏ bước trung gian qua các ứng dụng bên thứ ba. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh độ nhiễu hạt (grain), độ bão hòa màu và các hiệu ứng ánh sáng hoài cổ chỉ với một thao tác chạm. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo chất lượng ảnh gốc luôn ở mức tốt nhất.

    Tính năng một chạm POP Cam của Reno16 Series
    Tính năng một chạm POP Cam của Reno16 Series giúp tạo ra những bức ảnh đậm chất hoài cổ

    Hệ thống phần cứng camera và sức mạnh từ AI

    Về phần cứng, Reno16 Series sở hữu camera selfie góc siêu rộng với độ phân giải lên đến 50MP. Đây là một nâng cấp đáng kể, cho phép ghi lại chi tiết sắc nét trong các bức ảnh nhóm hoặc quay vlog cá nhân. Với độ phân giải cao, việc cắt cúp (crop) khung hình vẫn giữ được độ chi tiết cần thiết cho các nền tảng mạng xã hội.

    Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt với hai công cụ nổi bật:

    • Ghép Ảnh Sáng Tạo AI: Cho phép kết hợp linh hoạt hình ảnh, video và các sticker thông minh để tạo ra những nội dung mang tính cá nhân hóa cao.
    • AI Pop-out 2.0: Sử dụng thuật toán phân tách chủ thể tiên tiến, tạo hiệu ứng thị giác tách lớp sâu, giúp chủ thể nổi bật hoàn toàn so với hậu cảnh một cách tự nhiên.
    Các tính năng AI trên Reno16 Series
    Reno16 Series sở hữu nhiều tính năng AI thú vị hỗ trợ sáng tạo nội dung
    Camera góc siêu rộng trên Reno16 Series
    Các điện thoại Reno mới có camera siêu rộng 50MP chất lượng cao

    Hiệu năng vận hành và độ bền bỉ vượt trội

    Để hỗ trợ cho các tác vụ xử lý hình ảnh phức tạp, OPPO trang bị cho Reno16 F chip xử lý Dimensity 7300-Energy 5G đi kèm 8GB RAM. Điểm đáng chú ý nhất trong cấu hình là viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, một con số hiếm thấy trong phân khúc điện thoại mỏng nhẹ. Kết hợp với sạc nhanh SUPERVOOC 80W, thiết bị giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng khi di chuyển hoặc quay chụp liên tục trong thời gian dài.

    Thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Reno16 F

    Thông sốChi tiết
    Màn hìnhAMOLED 6.57 inch, FHD+, 120Hz, 1400 nits
    Vi xử lýDimensity 7300-Energy 5G
    Bộ nhớ8GB RAM / 256GB ROM
    Pin & Sạc7.000mAh, SUPERVOOC 80W
    Camera sau50MP (OIS) + 8MP (Rộng) + 50MP (Tele OIS)
    Camera trước50MP
    Độ bềnChuẩn IP66, IP68, IP69, IP69K

    Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn thiết lập tiêu chuẩn mới về độ bền với việc đạt hàng loạt chứng chỉ kháng nước và bụi từ IP66 đến IP69K. Điều này cho phép thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt, phù hợp với người dùng yêu thích du lịch và khám phá.

    Trải nghiệm thực tế OPPO Reno16 Series
    Reno16 Series mang đến trải nghiệm chụp ảnh tuyệt vời cho người dùng trong mọi điều kiện

    Có thể thấy, OPPO Reno16 Series không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp về cấu hình mà là một giải pháp nhiếp ảnh di động toàn diện. Sự kết hợp giữa phần cứng camera chất lượng, thuật toán AI thông minh và thời lượng pin ấn tượng đã biến dòng smartphone này thành một công cụ sáng tạo mạnh mẽ cho thế hệ người dùng trẻ hiện nay.

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      Khoa học - công nghệ
      Công nghệ camera và AI trên OPPO Reno16 Series: Bước tiến mới của nhiếp ảnh di động
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