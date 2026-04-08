Công nghệ chống rung OIS trên Galaxy Z Fold8 series: Bắt nguồn từ dây chuyền tại Việt Nam Bộ đôi màn hình gập Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 được nâng cấp mô-đun chống rung OIS cho camera 50MP, sản xuất trên dây chuyền tự động tại Việt Nam.

Thế hệ màn hình gập mới của Samsung bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 đánh dấu bước tiến công nghệ quan trọng ở hệ thống máy ảnh. Sự xuất hiện của mô-đun chống rung quang học (OIS) dành riêng cho các cảm biến độ phân giải cao giúp giải quyết triệt để bài toán ổn định hình ảnh. Đáng chú ý, toàn bộ linh kiện truyền động OIS này được sản xuất độc quyền từ dây chuyền tự động hóa đặt tại Việt Nam.

Nâng cấp mô-đun OIS cho camera góc siêu rộng và camera chính

Theo dữ liệu từ ETNews, đơn vị cung ứng Haesung Optics đã trở thành nhà cung cấp độc quyền mô-đun truyền động chống rung quang học OIS cho thế hệ smartphone gập mới nhất. Cụ thể, linh kiện này được tích hợp vào ống kính góc siêu rộng 50MP trên Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, đồng thời trang bị cho camera chính 50MP trên Galaxy Z Flip8.

Bộ truyền động chống rung quang học (OIS) cho camera của thế hệ gập mới hứa hẹn trải nghiệm ấn tượng

So với thế hệ tiền nhiệm Galaxy Z Fold7 vốn chỉ trang bị cảm biến góc siêu rộng 12MP, việc nâng cấp lên 50MP kết hợp OIS mang lại sự cải thiện rõ rệt. Việc thiếu vắng chống rung quang học trên các ống kính góc rộng trước đây thường khiến ảnh chụp thiếu sáng dễ bị mờ nhòe và video bị rung lắc. Việc đưa OIS vào cảm biến 50MP giúp tối ưu khả năng thu sáng, giữ chi tiết sắc nét và tăng tính ổn định khi quay phim.

Sản xuất trên dây chuyền tự động hóa tại Việt Nam

Để đáp ứng khối lượng linh kiện lớn cho thị trường toàn cầu, Haesung Optics đã hợp tác cùng doanh nghiệp chuyên về tự động hóa KNS để thiết lập hệ thống sản xuất OIS tự động hoàn toàn. Dây chuyền này được vận hành trực tiếp tại nhà máy Haesung Vina ở Việt Nam.

Sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm tiêu chuẩn, dây chuyền đã chính thức đi vào hoạt động ổn định và dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô công suất đến cuối năm nhằm đảm bảo nguồn cung cho Samsung.

Galaxy Z Fold8 đã nhanh chóng cán mốc 1.44 triệu đơn đặt trước, phá vỡ nhiều kỷ lục

Những cải tiến thực tế về phần cứng camera cùng hiệu năng tổng thể đã tạo sức hút lớn trên thị trường. Dòng Galaxy Z Fold8 đã ghi nhận mốc 1.44 triệu đơn đặt trước trong đợt mở bán đầu tiên, vượt qua kỷ lục của các dòng thiết bị flagship trước đó.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các phiên bản Galaxy Z thế hệ mới

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Flip8 Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 7.6 inch, 120Hz Dynamic AMOLED 2X 8.0 inch, 120Hz, 3000 nits Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 120Hz Màn hình phụ - - Super AMOLED 4.1 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Exynos 2600 (3nm) Hệ thống Camera Cụm camera kép 50MP (có OIS góc siêu rộng) Camera chính 200MP + camera góc rộng 50MP OIS Camera chính 50MP hỗ trợ OIS Dung lượng Pin 4.800 mAh, sạc nhanh 45W 5.000 mAh, sạc nhanh 45W 4.300 mAh Chỉ số kháng nước IP48 IP48 -

Sự kết hợp giữa cải tiến công nghệ cảm biến và việc tự động hóa dây chuyền sản xuất linh kiện phụ trợ tại Việt Nam đã giúp nâng cao chất lượng phần cứng cho dòng điện thoại màn hình gập thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm quay chụp chất lượng cao của người dùng.