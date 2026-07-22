Thông tin Công nghệ click của Logitech có mở ra cuộc đua mới trên chuột gaming? Sau cảm biến, DPI và polling rate, cơ chế click đang trở thành yếu tố cạnh tranh mới trên chuột gaming. Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE cho thấy nút bấm cũng có thể được tùy chỉnh theo phong cách chơi.

Cú click trở thành thông số hiệu năng mới

Chuột gaming lâu nay thường được so sánh qua trọng lượng, độ trễ, cảm biến và tần số phản hồi. Với PRO X2 SUPERSTRIKE, Logitech bổ sung khả năng điều chỉnh điểm kích hoạt và đặt lại trên hai nút chính.

Công nghệ Haptic Inductive Trigger System, viết tắt là HITS, sử dụng cơ chế cảm ứng kết hợp phản hồi xúc giác. Rapid Trigger giúp nút sẵn sàng nhận lệnh mới theo điểm đặt lại đã chọn. Cách tiếp cận này đưa khả năng tùy chỉnh quen thuộc trên bàn phím analog sang chuột gaming, qua đó có thể mở ra một hướng cạnh tranh mới về tốc độ và cảm giác click.

Ảnh: Logitech G Pro X2 Superstrike

Điểm đáng chú ý là Logitech đưa ra 10 mức actuation và 5 mức reset trong hành trình click rất ngắn. Về lý thuyết, điều này giúp game thủ chọn kiểu bấm nông để phản ứng nhanh, hoặc bấm sâu hơn để có cảm giác chắc tay.

MX Master 4 cho thấy Logitech cũng đang mở rộng hướng tiếp cận phản hồi xúc giác trên nhiều dòng chuột cao cấp

Vài mili giây có thể tạo khác biệt trong game tốc độ cao

Với người dùng phổ thông, chênh lệch vài mili giây có thể không dễ nhận ra. Nhưng trong game FPS hoặc eSports, nơi thao tác bắn, nhấp liên tục và reset click diễn ra dày đặc, việc rút ngắn độ trễ từ 9 đến 30 ms tùy thiết lập là một tín hiệu đáng chú ý.

Lợi ích không chỉ nằm ở việc “bấm nhanh hơn”. Khi điểm reset được rút ngắn, người chơi có thể nhấp lại sớm hơn sau mỗi lần bấm. Phản hồi xúc giác cũng giúp tay nhận biết rõ thời điểm lệnh được ghi nhận, thay vì chỉ dựa vào cảm giác lò xo của switch cơ.

Dù vậy, công nghệ này không tự động biến mọi người chơi thành tuyển thủ. Nó phát huy rõ nhất với nhóm đã quen tối ưu chuột, màn hình tần số quét cao, thiết lập DPI hợp lý và có nhu cầu thi đấu nghiêm túc.

Logitech mở rộng nền tảng hiệu năng đã có

HITS không phải một thay đổi tách biệt. Trước đó, Logitech đã xây dựng hệ sinh thái chuột gaming quanh cảm biến HERO, kết nối LIGHTSPEED và dòng Logitech G. Việc bổ sung khả năng tùy chỉnh điểm kích hoạt cùng điểm đặt lại cho thấy hãng đang mở rộng quá trình tối ưu từ ghi nhận chuyển động sang cả thao tác click.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Logitech G304 là ví dụ cho hướng đi này khi kết hợp cảm biến HERO, kết nối LIGHTSPEED và thiết kế gọn nhẹ. Mẫu chuột phù hợp với người chơi phổ thông cần trải nghiệm không dây ổn định mà chưa cần đến những cơ chế click chuyên sâu như HITS.

Mẫu G304 cho thấy nền tảng cảm biến HERO từng là lợi thế quen thuộc trước khi cuộc đua chuyển sang trải nghiệm click

Điểm mới của Superstrike là Logitech không chỉ nâng thông số, mà can thiệp vào chính cảm giác bấm. Đây là thay đổi nhạy cảm, bởi click chuột gắn trực tiếp với thói quen cơ tay của game thủ. Nếu làm tốt, nó có thể tạo ra một tiêu chuẩn mới; nếu chưa đủ tự nhiên, người dùng vẫn có lý do trung thành với switch cơ.

Có thể mở ra cuộc đua mới, nhưng chưa dành cho số đông

HITS gợi nhớ đến cách switch Hall Effect và rapid trigger từng làm thay đổi bàn phím gaming. Khi điểm kích hoạt không còn cố định, nhà sản xuất có thêm không gian để cạnh tranh bằng phần mềm, thuật toán, phản hồi xúc giác và khả năng cá nhân hóa.

Điều đó có thể tạo áp lực lên các hãng chuột gaming khác. Nếu người chơi cao cấp bắt đầu xem click tùy chỉnh là lợi thế thực chiến, thị trường sẽ khó chỉ dừng ở DPI hay polling rate. Chuột gaming tương lai có thể được đánh giá bằng cả “độ thông minh” của nút bấm.

Tuy nhiên, để trở thành cuộc đua thật sự, công nghệ này cần đi qua hai bài kiểm tra: độ bền trong sử dụng dài hạn và mức độ dễ cảm nhận của game thủ bình thường. Nếu khác biệt chỉ rõ với nhóm rất chuyên sâu, HITS trước mắt sẽ là dấu ấn ở phân khúc flagship hơn là tiêu chuẩn phổ cập.

Người dùng Việt nên nhìn xu hướng này ra sao?

Với người đang chọn chuột chơi game, công nghệ click mới của Logitech là tín hiệu đáng theo dõi, nhưng chưa nên xem là tiêu chí duy nhất. Cảm giác cầm, trọng lượng, độ ổn định kết nối, cảm biến và ngân sách vẫn là những yếu tố cần cân bằng.

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Nhìn rộng hơn, Logitech có thể chưa khiến cả ngành đổi hướng ngay lập tức, nhưng đã đặt ra một câu hỏi mới cho chuột gaming: sau khi cảm biến và kết nối đã rất nhanh, cú click sẽ là mặt trận tiếp theo để các hãng cạnh tranh?